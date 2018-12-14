В определении победителя приняли участие более 200 тысяч человек. Таллинской ярмарке отдали предпочтение 31 436 человек, ярмарке в Будапеште, оказавшейся на втором месте — 26 348, а рынок в Страсбурге занял третье место — 24 205 голосов.

В этом году Эстония уже 16 ноября установила и украсила рождественскую елку на главной площади Таллина.

Ярмарка будет открыта до 7 января 2019 года каждый день с 10:00 до 20:00. Горячие и согревающие напитки можно купить в нескольких киосках с воскресенья по четверг до 22:00, в пятницу и субботу до 23:00. Культурная программа в пятницу и субботу с 17:00 до 19:00, по воскресеньям с 12:00 до 14:00.

Как всегда, рождественское настроение создает специальная культурная программа. По выходным на сцене рождественской ярмарки будут выступать различные коллективы из Эстонии и других стран, а общее количество участников выступлений в этом году составит почти 3000 человек.