Российские СМИ сообщают, что Владимир Шаинский скончался в США. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал его сын Вячеслав. По словам сына оборвалась 25 декабря в Сан-Диего.

"Подтверждаю смерть отца. Он скончался в больнице в США. Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря", — сообщил родственник артиста iz.ru.

Он добавил, что отец боролся с онкологическим заболеванием. "Операция была давно. Был рак. Потом сделали ее, вроде бы состояние улучшилось. Но такие вещи в таком возрасте без следа не проходят", — отметил Вячеслав.

Шаинский знаком российскому зрителю и слушателю как автор известных детских песен и музыки для мультфильмов. "Чебурашка", "Крошка Енот", "2 × 2 = 4", "Школьный вальс", "Финист — ясный сокол", "Пока бьют часы" и многие другие мультипликационные фильмы - это лишь немногая часть работ композитора.

Кроме того, Шаинский стал автором оперы для детей "Трое против Марабука" и нескольких мюзиклов. Он также сочинил такие популярные в России и ближнем с ней зарубежье песни, как "Мы начинаем КВН", "Не плачь, девчонка", "Родительский дом" и сотни других песенных произведений. Шаинский родился в 1925 году в Киеве.