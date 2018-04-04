Страны Балтии впервые будут вместе участвовать в Лондонской книжной ярмарке

По словам эксперта в области книгоиздательства Айды Добкявичюте, Балтийские страны едут на ярмарку, чтобы познакомить широкую общественность с культурой своих стран.

"Мы едем на Лондонскую книжную ярмарку с прекрасным, богатым наследием, которое написано на нашем языке, которое своеобразно, которое мы хотим представить широкой общественности. Английский язык - один из самых популярных в мире, а прорыв в него с нашей литературой имеет особое значение и будет иметь большую остаточную стоимость", - сказала журналистам в среду А. Добкявичюте.

Вице-министр культуры Гинтауте Жемайтите сказала, что англоязычная часть мира с большим трудом открывается для переводной литературы, так как выбор выходящих на английском языке книг очень велик, поэтому участие Литвы в ярмарке вместе с Балтийскими странами свидетельствует о несколько большем масштабе.

"Очень важно, что мы участвуем с латышами и эстонцами, так как у стран разный опыт (...) Был определенный вызов для нашего сотрудничества, так как все наши три страны - индивидуалисты (...) Однако лучше всего то, что мы нашли общий путь совместной репрезентации", - сказала Г. Жемайтите.

Страны Балтии будут участвовать в специальной программе Baltic Countries Market Focus, которая предназначена для презентации рынка и книгоиздательства.

Из трех стран Балтии в ярмарке будут участвовать 12 авторов, по четыре автора из каждой страны. От Литвы на ярмарку поедут Томас Венцлова, Альвидас Шляпикас, Ундине Радзявичюте и Кристина Сабаляускайте.

Лондонская книжная ярмарка будет проходить 10-12 апреля. Литва участвует в ней с 2001 года.