StendUp: комики из Беларуси, Латвии и России выступят в Вильнюсе

В своё время очень популярными были сатирики, которые в одиночку со сцены говорили и шутили о жизни. Позже этот жанр потеснил КВН, за ним появился Comedy Club, а в скором времени комедия на русскоязычном пространстве обогатилась бесчисленными ситкомами и юмористическими шоу программами.

В последние годы количество юмористов растёт очень быстро. Скорее даже не юмористами, а комиками, стоит называть тех, кто выступает в жанре StandUp.

StandUp - это комедия наблюдений. Выступающий перед публикой делиться своими наблюдениями и нетривиальной оценкой обыденности. Конечно, все эти наблюдения вызывают смех или хотя бы одобрительную улыбку.

В Вильнюсе на протяжении нескольких лет проходят вечера стендап-комедии в формате "открытого микрофона" на русском языке, где начинающие и опытные комики пробуют свои силы. В Вильнюс приезжают выступать латыши, белорусы, украинцы, россияне, был участник и из Грузии.

Организаторы этого мероприятия - выходцы из литовского КВН Андрей Марков и Евгений Соленков - сетуют на то, что очень сложно собирать молодых участников из Литвы на подобное мероприятие. Говорят, что проблема даже не в отсутствии опыта или неумении качественно и грамотно писать шутки, что приходит со временем, а в отсутствии мотивации и желания потенциальных комиков развиваться в данном направлении.

Юмор - это работа, сложная, мучительная и порой неблагодарная. Во всяком случае, первое время. Сами организаторы много лет играли в КВН в Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Беларуси, России. Побывали на десятках фестивалей в Германии, Греции, Франции, но до сих пор скромничают и говорят, что юмор даётся нелегко.

Уже второй год M&S SHOW (чаще под таким брендом знают Андрея Маркова и Евгения Соленкова) радует юмористическими вечерами не только вильнюсскую публику, но и жителей Висагинаса.

Следующее мероприятие в жанре StandUp состоится 26-ого ноября в Вильнюсе. Участие в нём примут комики из Латвии, Беларуси и России. Выступят уже знакомые вильнюсцам Дмитрий Федосевич и Александр Гузенко из Латвии, Беларусь представит финалистка "Открытого микрофона" на ТНТ Ирина Приходько, а из Санкт-Питербурга комедию привезет Игорь Меерсон креативный продюсер передач «Comedy Баттл» и «Страна в shope» на ТНТ, «Центральный микрофон» и «Ленинградский Stand-Up клуб» на СТС. Также Игорь работал сценаристом нескольких фильмов "Елки" и является послом всемирного конкурса комедии Jokenation в континентальной Европе и России. Игорь Меерсон однажды уже выступал в Литве, но пока только на английском языке, впервые на русском он выступит 26-ого ноября в клубе Legendos.

Если вы любите юмор, то присоединяйтесь к странице M&S SHOW в фейсбуке (https://www.facebook.com/msshowduo), где организаторы делятся информацией не только о предстоящих вечерах StandUp комедии, но и другими авторскими развлекательными и юмористическими проектами.