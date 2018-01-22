В Нью-Йорке статуя Свободы закрыта для туристов. Нельзя попасть и на соседний остров Эллис, где расположен музей иммиграции. Не повезло тем, кто купил билеты заранее.
© Reuters/Scanpix

Статую Свободы закрыли из-за временного прекращения финансирования - в Конгрессе республиканцам и демократам не удалось договориться о госбюджете. В итоге, целый ряд учреждений приостановил свою работу, в том числе - культурные и туристические объекты.

В выходные по всей стране было закрыто около трети музеев и национальных парков. Возле главного символа Америки расставлены таблички, на которых написано, что рассмотреть статую с близкого растояния пока нельзя, вместо этого можно посетить другую экскурсию.

Канал "Культура"
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