Статую Свободы закрыли из-за временного прекращения финансирования - в Конгрессе республиканцам и демократам не удалось договориться о госбюджете. В итоге, целый ряд учреждений приостановил свою работу, в том числе - культурные и туристические объекты.
В выходные по всей стране было закрыто около трети музеев и национальных парков. Возле главного символа Америки расставлены таблички, на которых написано, что рассмотреть статую с близкого растояния пока нельзя, вместо этого можно посетить другую экскурсию.
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