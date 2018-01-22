Статую Свободы закрыли из-за временного прекращения финансирования - в Конгрессе республиканцам и демократам не удалось договориться о госбюджете. В итоге, целый ряд учреждений приостановил свою работу, в том числе - культурные и туристические объекты.

В выходные по всей стране было закрыто около трети музеев и национальных парков. Возле главного символа Америки расставлены таблички, на которых написано, что рассмотреть статую с близкого растояния пока нельзя, вместо этого можно посетить другую экскурсию.