В песенном конкурсе Евровидение-2018, который пройдет в Португалии, примут участие 43 страны.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Среди стран, которые подтвердили свое участие: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Грузия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Польша, Россия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Сербия, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Также примут участие страны Большой пятерки - Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция, которые автоматически проходят в финал вместе с победителем Евровидения-2017 Португалией.

Победителем Евровидение-2017, которое проходило в Киеве, стал участник от Португалии Сальвадор Собрал.

Ранее сообщалось, что у Собрала порок сердца, 27-летнему певцу до конца года необходимо найти донора сердца, чтобы выжить. Врачи рассматривают возможность временной имплантации искусственного сердца, пока не будет найдено подходящее донорское. Пересадка 27-летнему исполнителю нужна из-за врожденного порока сердца.

ЛIГАБiзнесIнформ
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