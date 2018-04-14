В Белорусском государственном академическом музыкальном театре вильнюсцы покажут три спектакля: «Отель двух миров» в постановке Сигитаса Рачкиса, спектакль Юрия Щуцкого для детей «Дюймовочка» и премьеру нынешнего сезона – «Пигмалион» по пьесе Джорджа Бернарда Шоу (реж. Линда Урбона).
Труппа и спектакли РДТЛ всегда долгожданные гости в Беларуси – не только в столице, но и в других городах соседней страны. С Белорусским государственным академическим музыкальным театром РДТЛ обменивается спектаклями уже второй раз в нынешнем сезоне.
Драма Эрика-Эмманюэля Шмитта «Отель двух миров» – захватывающий спектакль, насыщенный тонким юмором, лирической интонацией, в котором поднимаются многие нравственные и философские проблемы. Что такое жизнь и как человек растрачивает ее попусту? Жюльен Порталь после автомобильной аварии попадает в загадочный отель. Там он встречает прежде незнакомых людей, размышляет о жизни и смерти и - учится любить... Сценографию и костюмы для спектакля создала Рената Вальчик, а композитор Гедрюс Пускунигис был награжден «Золотым сценическим крестом» за музыку к спектаклям «Отель двух миров» (РДТЛ) и «Буря» У. Шекспира (Вильнюсский государственный Малый театр).
Сказка Ханса Кристиана Андерсена «Дюймовочка» – красочный спектакль о приключениях очень маленькой – ростом с дюйм – девочки. Историю Дюймовочки на сцене рассказывают прекрасные актеры РДТЛ, сказочные костюмы для персонажей создала Йоланда Имбрасене, в спектакле звучит музыка композитора Николая Морозюка, хореограф спектакля – Леокадия Дабужинскайте.
Спектакль «Пигмалион» в нынешнем сезоне был награжден не одним призом на фестивалях Литвы, а теперь его увидят и зрители столицы Беларуси. В спектакле режиссера Л. Урбоны оживают персонажи бессмертной пьесы Дж. Б. Шоу. Сценографию и костюмы создала грузинская художница Нино Китиа, в спектакле звучит музыка Фаустаса Латенаса. Яркие персонажи пьесы воплотили актеры Вячеслав Лукьянов, Юлиана Володько, Александр Агарков, Валентин Киреев, Инга Машкарина, Елена Богданович, Инга Станкайтите, Евгения Русакова, Екатерина Макарова, Артур Своробович.
В те дни, когда в Минске будут показаны спектакли РДТЛ, вильнюсским зрителям Белорусский государственный академический музыкальный театр представит свои самые популярные спектакли – оперетту Пала Абрахама «Бал в «Савойе», мюзикл для детей Максима Дунаевского «Летучий корабль» и музыкальную комедию «Свадьба в Малиновке».
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