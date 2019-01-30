Российский музыкальный журналист, музыкальный критик, эксперт в области русской поп- и рок-музыки, шеф-редактор ленты новостей информационного агентства InterMedia Алексей Мажаев пишет об альбоме:

"Это довольно интересный феномен: получается, что в любом прибалтийском музыканте может скрываться артист уровня Brainstorm, Интарса Бусулиса или Алины Орловой? Наверняка не все из них окажутся великими мелодистами, но по части подготовки, оснащённости, образования и вкуса это будет соответствовать европейскому уровню.

Альбомы Марии Акелан, которая является и автором своих песен, - новый яркий пример балтийского качества. Казалось бы, здесь представлен довольно обычный инди-поп, но есть в нём какой-то дополнительный объём, которого зачастую не хватает другим исполнительницам в этом жанре. Кстати, несмотря на наличие полностью русскоязычного варианта, рекомендую всё-таки начать знакомство с творчеством Марии с "Eternity of Dreams", где она поёт также на литовском и английском.

Это добавляет не только разнообразия, но и естественности восприятия: вы слушаете песню на литовском языке, ничего не понимаете, но знаете, что певица записывала её не для вас, а для соотечественников. Получается идеальный взгляд со стороны: если и в этом непривычном виде произведение вас цепляет, значит, артист действительно интересный.

Под обаяние нежного голоса и мелодизма Марии Акелан вы наверняка подпадёте не позже второго литовскоязычного трека "Kitaip". "Eternity Of Dreams" с учётом акцента певицы звучит довольно загадочно, а потом этой загадочностью накрывает и русскоязычный "Снег". Артистка будто чуть стесняется своего акцента, забывая, что в России его всегда обожали, и поёт с нежной осторожностью, что даёт необычный и притягательный эффект.

То, что Мария Акелан может уверенно петь и более быстрые и ритмичные вещи, она доказывает в "Meil", вновь перейдя на литовский. "Vis Dang" – ещё одна песня с красивым припевом, после которой дело доходит и до русскоязычного хита "Ждать звонка". Он тоже звучит довольно деликатно, но нежный припев "ждать звонка, ждать твоего звонка" потом невозможно перестать петь.

Ну а потом можно послушать и русскоязычную версию: после знакомства с разными гранями творчества Марии "Снов бесконечность" воспринимается более позитивно. Это уже не просто милый инди-поп-альбомчик, а диск, где уже знакомые хиты вроде "Ждать звонка" дополнены ещё несколькими отличными мелодичными композициями - например, "Я вернусь к тебе" и "Рассвет".

Редакции порталов Zvuki.ru, uralmusicmag.com и другие издания также приятно отзывaются о вышедшем альбоме и интересуются о возможности гастролей певицы в России.

"Мелодичные, запоминающиеся и очень здорово сделанные – песни Марии Акелан точно понравятся тем, кто ценит в музыке глубину", – пишет редакция портала Zvuki.ru.

Мария Акелан © Asmeninio albumo nuotr.

Сама Мария искренне рада благополучию ее музыкального проекта. Она поделилась историей создания нового клипа на песню "Снег".

"Из всех композиций альбома эта песня мне особенно дорога. Именно с ней я вернулась в студию после длительной творческой паузы и продолжила работу над сольным альбомом." – признаётся певица. "Существует также трёхъязычная версия альбома "Eternity of Dreams" на литовском, английском и русском языках, которая вышла на год раньше, но и в ней песню "Снег" я решила оставить в оригинале, на русском языке.

В песне рассказывается о возникнувших неожиданно, как случается снег, чувствах. Идея сюжета для видеоклипа у меня родилась спонтанно. Лирика в обоих куплетах песни повторяется, поэтому и в клипе композиция кольцевая, история как бы случается снова и снова. Хотелось создать впечатление короткометражного фильма. С режиссёром мы подобрали стилистику кино, долго размышляли над деталями в кадрах, цветовым оформлением и долго ждали, пока в Вильнюсе выпадет снег".

"К музыке, также, как и к созданию видео клипов, я отношусь серьёзно. Это интересный, порой очень нелёгкий, но увлекательный творческий процесс. Если в тексте песни, аранжировке, или клипе какой-то из моментов мне не внушает доверия, я возвращаюсь к нему до тех пор, пока не стану довольна результатом. Так с детства меня воспитали родители и педагоги.

Я окончила десятилетнюю музыкальную школу им. Балиса Дварионаса, отделение джаза и популярной музыки по классу вокала и фортепиано, а затем факультет английской филологии в университете. Там требования были очень высокими. Поэтому, хотя увлечение музыкой и доставляет мне удовольствие и чувство творческой реализации, психологически это довольно-таки сложное занятие. И как правило, артист всегда должен быть ещё и в отличной физической форме.

Мария Акелан © Asmeninio albumo nuotr.

Выпуск альбома потребовал много времени и сил. Работать с большой командой очень интересно, я открыла для себя много нового. Это полезный и незабываемый жизненный опыт. Я очень признательна своим родным, друзьям, коллегам и всем, кто учувствовал в работе над проектом", – сказала певица.

Альбом доступен для прослушивания на музыкальных интернет платформах Bandcamp, Spotify, Deezer, Soundcloud.