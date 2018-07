СМИ сообщили об угрозе отмены "Евровидения" в Израиле

Авторы песни «Toy» («Игрушка»), с которой израильская певица Нетта Барзилай выиграла в 2018 году конкурс «Евровидение», получили письмо от одной из крупнейших звукозаписывающих компаний Universal Music Group, сообщает Haaretz.

В нем указывается, что песня «Toy» является плагиатом на песню «Seven Nation Army» группы White Stripes. Пока письмо носит предупредительный характер, однако в дальнейшем на авторов песни «Toy» звукозаписывающая компания может подать в суд, отмечает издание.

Согласно правилам «Евровидения», победившая песня должна быть оригинальной. Если окажется, что песня «Toy» является плагиатом, Нетта Барзилай может быть дисквалифицирована, а конкурс в следующем году не будет проходить в Израиле, отмечает Haaretz.

В марте, как напоминает издание, музыкальный критик Haaretz​ Бен Шалев писал: «Когда Барзилай поет «I’m not your toy, stupid boy», музыка очень напоминает песню «Seven Nation Army» группы The White Stripes. «Будем надеяться, что Джек Уайт не услышит эту песню до «Евровидения». Он может подать в суд», — писал тогда Шалев.

Представитель Нетты Барзилай Офер Менахем в беседе с Haaretz заявил, что «никакого судебного иска нет, только предварительное разъяснительное письмо по этому вопросу». Один из авторов песни Дорон Медали отказался от комментариев, ссылаясь на юридический характер вопроса.

Финал конкурса «Евровидение-2018» прошел 13 мая в Лиссабоне. Победу на нем одержала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней «Toy». Россию на конкурсе представляла певица Юлия Самойлова. Пробиться в финал она не смогла.