Об этом на страничке в Facebook объявила во вторник лектор философского факультета Вильнюсского университета Агне Матулайте, супруга мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, уже получившая приглашение на официальное открытие скульптуры.
По её словам, скульптура канадского певца, умершего несколько лет назад, была создана скульптором Ромуалдасом Квинтасом, который также умер в прошлом году.
"Я не знаю, как до норвежского организатора дошёл слух, что я абсолютный любитель этого поэта и певца", - сказала она.
Скульптура будет установлена в столичном Старом городе, во дворе ресторана Gabi на улице Шв. Миколо. Администрация заведения подтвердила BNS, что торжественная церемония открытия скульптуры состоится в субботу.
Как заявила BNS Вильнюсская мэрия, разрешение на эту скульптуру не требовалось, поскольку это - "частная инициатива друзей и сторонников Р. Квинтаса".
Со своей стороны Р. Шимашюс сказал, что данное место может быть временным, и муниципалитет подыщет постоянное место.
Л.Коэн родился в 1934 году, умер в ноябре 2016 года. После окончания литературных исследований и начала своей карьеры в 1960-х годах в качестве писателя, он в основном писал стихи, а позже стал всемирно известным благодаря своим авторским песням, в частности "Suzanne", "Hallelujah" и др.
Более двух десятилетий назад в Вильнюсе была открыта скульптура другой музыкальной легенды, Фрэнка Заппы, а несколько лет назад - Джона Леннона, члена The Beatles.
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