Скончался автор мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский

Курляндский выступил одним из сценаристов мультсериала "Ну, погоди!" Он также работал над сценариями таких мультфильмов, как "Баба-яга против!", "Сезон охоты", "Возвращение блудного попугая", "Великолепный Гоша" и "Яблочный пирог". Его юмористические рассказы также были экранизированы в передаче "Ералаш". Автор также писал книги для детей.
В 1988 году Курляндский был удостоен государственной премии СССР. В 2007-м ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.
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