Скончалась известная французская певица Франс Галль

В прошлом месяце она попала с тяжелой инфекцией в больницу в Париже.

Галль победила на конкурсе Евровидения в 1965 году, выступая за Люксембург с песней "Восковая кукла, тряпичная кукла".

Международного успеха она добилась в 1987 году с песней, посвященной джазовой звезде Элле Фицджеральд.

Галль родилась в октябре 1947 года в музыкальной семье, ее отец Роберт Галль был певцом и автором песен, которые исполняли, в частности, Эдит Пиаф и Шарль Азнавур.

Франс Галль была узнаваема благодаря детской улыбке и нежному голосу. Как писала французская газета Le Figaro, певица воплощала собой эмансипацию французских девушек в послевоенное время.

Карьера Галль длилась 50 лет. Министр культуры Франции Франсуаз Ниссен называла ее вечным символом французской песни.

Галль было всего 16 лет, когда вышел ее первый сингл "Не будь такой глупой", который разошелся 200 тысячами копий.

Но настоящего успеха она достигла после победы на Евровидении с песней, написанной Сержем Генсбуром, одной из главных фигур во французской поп-музыке.

Стиль музыки Галль назывался "йе-йе" (yeah yeah) из-за подражания английской музыке того времени.

Галль ушла из жизни через месяц после смерти главной звезды жанра "йе-йе" Джонни Холлидея.

После сотрудничества с Генсбуром Галль призналась, что не всегда полностью понимала двойной смысл некоторых его песен.

Одним из таких хитов была песня "Леденцы", рассказывавшая историю девушки, которая попадала в рай каждый раз, когда "эта маленькая палочка была у нее на языке".

Когда она поняла двоякий смысл песни, Галль отказалась ее исполнять и пообещала никогда больше не работать с Генсбуром.

В 1987 году ее альбом Babacar с песней-посвящением Элле Фицджеральд привел ее к международной славе.

В середине 1990-х ей диагностировали рак груди. Это случилось в 1992 году, вскоре после смерти мужа Франс Галль певца Мишеля Берже. Именно он писал слова песен и музыку для ее альбома Babacar.

Певица завершила свою музыкальную карьеру в 1997 году, после смерти ее дочери Полин.

Последние годы жизни Франс Галль провела, работая над общественными проектами.