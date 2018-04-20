Сильнейшие знатоки мира приняли участие в чемпионате Литвы по "Что? Где? Когда?"

Особый статус турниру придало участие игроков телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» - Кима Галачяна (Россия), Елены Потаниной (Украина), Михаила Карпука (Беларусь), Михаила Малкина (Россия) и Андрея Коробейника (Эстония).

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Чемпионаты стран и мира проводятся по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». По правилам этой версии, множество команд одновременно играют одни и те же вопросы. На взятие каждого вопроса, команде, состоящей из шести знатоков, предоставляется по одной минуте.

Побеждает та команда, которая отвечает на большее количество вопросов. Всего в турнире поучаствовало 36 команд, 14 из которых представляли Литву, в частности, Вильнюс, Клайпеду и Висагинас.

В рамках фестиваля, командам предстояло ответить на 105 вопросов в течение двух дней. При этом, лишь первые 60 из них, отыгранные в первый день, определяли чемпиона Литвы.

В итоге, чемпионом Литвы стала вильнюсская команда «Poker». Именно эта команда удостоилась чести представлять страну на чемпионате мира осенью. Серебро досталось команде «Сборная ВКЛ», которая уже трижды выступала на чемпионате мира. Бронза чемпионата досталась «Команде Бората Сагдиева», кроме того, эта команда получила золото в «малом зачете» чемпионата Литвы – среди команд, которые не были представлены ни одним легионером. Второе место в этом зачете заняла висагинская команда «Катарсис», а третье место – команда «6 LITroff».

В общем зачете двухдневного фестиваля, среди всех участвующих команд, наша команда «Poker» заняла второе место, уступив лишь команде «Здоровенный Я», в составе которой выступал бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Михаил Малкин. На третьем месте осталась калининградская дружина «23 красное».

Помимо «Что? Где? Когда?», знатоки соревновались в «Свою игру» - игру, проверяющую индивидуальные знания. Победа осталась за Серафимом Шибановым из Москвы, серебро – у Виолетты Слесаренко-Крайновой из Риги, бронза – у минчанина Михаила Карпука. В литовском зачете, победу одержал Олег Волков, второе место – у Станислава Адаскевича, третье – у Артема Заровкина. В командной игре «Хамса», триумфатором вновь стала команда «Poker», остальные места пьедестала разыграли наши северные соседи. Второе место – у латвийской команды «X-promt», а на третьем месте – из земляки, команда «Теория чистых ожиданий».

Главные организаторы чемпионата Олег Сероухов и Денис Ткаченко отметили беспрецедентно высокий уровень чемпионата страны в этом году. «Прибалтийский, и в частности, литовский уровень «Что? Где? Когда?» неуклонно растет, что подтверждает факт заинтересованности в наших турнирах со стороны сильнейших знатоков планеты. Наши игроки могут попробовать свои силы в противоборстве на самом высоком уровне, что является залогом прогресса. А значит, громкие победы наших знатоков на международном уровне – не за горами» - заявляет Олег Сероухов.

Уже в августе в Литве пройдет еще один крупный турнир – знатоков примет Клайпеда.