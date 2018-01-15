Шедевр в Вильнюсе: вера старая, а фольклор молодой

В финале было исполнено известное произведение литовского композитора Линаса Римши «Старая вера». Мистерию, уже знакомую вильнюсскому, московскому и петербургскому зрителю, на этот раз вместе с фольклорным ансамблем «Аринушка» творил один из лучших российских оркестров.

Имя Алексея Уткина хорошо известно и Европе. Школа работы со Спиваковым, которую он прошел в «Виртуозах Москвы», блестящее образование сделали его заметной фигурой в музыкальном мире. Талантливый гобоист, Уткин играет на одном из самых редких инструментов в мире, созданном специально для него.

По словам исполнителя, выступившего в качестве дирижера, встреча с вокальным фольклором на сцене была для него первым опытом. Старинные народные песни не просто «наряжены» композитором Линасом Римшей в современные оригинальные одежды. Он создал мощное философское полотно, где инструменты и голоса повествуют о главных понятиях человеческого бытия.

Сам композитор однажды сказал о «Старой вере» так: «Я обучался разным стилям, занимался классикой, играл джаз, работал с поп-музыкой. Тут все это объединил, чтобы выразить идею. Мне кажется, это то, для чего я был рожден».

При этом композитор сумел - порой неожиданно - использовать в партитуре богатую коллекцию африканских, азиатских и латиноамериканских ритмов. Они составляют основу, на которую нанизываются музыкальные рассказы о любви, рождении, смерти, Боге и верности.

Такой богатый материал из Литвы опытный музыкант Алексей Уткин не мог не заметить: «Послушав еще в записи «Старую веру», которая мне очень понравилась, сразу почувствовал, как это можно было бы совместно с «Аринушкой» интересно воплотить, сразу понял, что в будущем концерте эта мистерия займет главное место. Были ли трудности в процессе синтеза? Фольклор здесь представлен мощно – как с вокальной точки зрения в первую очередь, так и с инструментальной, а наш оркестр – камерный, можно сказать, нежный, призванный показывать детали. Эти свои амбиции и музыкальные тонкости мы продемонстрировали в первой части концерта, когда исполняли «Воспоминание о Флоренции» Чайковского. А сам я в Вильнюсе еще сыграл на своем любимом гобое, в память выдающегося музыканта Дмитрия Хворостовского…»

- Ваш оркестр имеет опыт соединения классической музыки с роком и джазом. А как сложилось с фольклором и конкретно с «Аринушкой»?

- Этот коллектив создан в очень по-моему естественном для этого месте – в Литве исторически жили веками и живут люди разных национальностей, конфессий. Каждая община сохраняет свои корни, культурное своеобразие и одновременно чувствуется взаимопроникновение, объединяющая сила. Я с удовольствием бы продолжил творческое сотрудничество с Аринушкой. Мне очень интересно! С фольклористами из разных стран играли вместе, но чтобы с вокальной группой - это впервые. Опыт очень удачный. И музыкально и человечески, вижу их лица, слышу голоса (очень природные), чувствую, как они живо реагируют, и стараюсь не испортить то, что у них есть. Мне по жизни всегда интересно то, чего я не умею. Вряд ли уже запою, глядя на «Аринушку», но играть с такими музыкантами – с удовольствием буду.

У меня есть мечта создать такой музыкальный фестиваль, – в основе академический – где- бы свое место занял и джаз и рок и фольклор. Объединяющей силой был бы наш Камерный оркестр, наши музыканты к этому открыты. Это очень важно! Ведь есть немало «классиков», которые сходу отметают все, что не вписывается в их представления.

- Есть такой взгляд на фольклор: этот жанр, к сожалению, потерявший актуальность и, главное, носителей, в современной культуре оттеснен в узкое музыкальное пространство, которым интересуется небольшой круг подготовленных слушателей.

- Сложный и очень интересный вопрос. Сколько лет нас отучали от настоящего фольклора лубочными ансамблями! А ведь это исконное. То, что есть в каждом из нас. Однако часто так глубоко, что достучаться трудно. Если удается – здорово. А ведь музыканты, буквально все - оттуда родом, из фольклорных глубин. В истории потом уже эта основа композиторами «облагораживалась», шлифовалась и превращалась в прелести классической музыки. Да, некоторые снобы пытаются положить фольклор под стекло и сделать из этого гербарий. Но он-то живой, обновленный, не музейный! Это мы и увидели в Вильнюсе».

Увидят и услышат нестареющий фольклор в новаторском, оригинальном исполнении высококлассных музыкантов и зрители Литовского Национального телевидения, которое в записи покажет этот концерт в одной из передач.

Этому, как и вообще литовско-российскому музыкальному сотрудничеству, рада директор фестиваля, вильнюсский пианист, фольклорист Ирена Захарова:

«Для нас огромная честь, что Алексей Юрьевич Уткин согласился с нами поработать. Конечно, приятно, что русские песни, нами исполняемые, увековечены еще и в таком виде, в таком жанре. Большинство этих песен собрано у здешних староверов. С таким оркестром такую музыку исполнять - просто счастье! К тому же, для нашего коллектива это бесценный опыт и мы очень благодарны Алексею Юрьевичу! Вообще, концерт воспринимаем как захватывающий музыкальный эксперимент. Молодежь – зрители – это особенно хорошо чувствуют. Те, кто не готовы (или разучились) слушать фольклор или - с другой стороны - не привыкли к классической музыке, для них этот синтез стал интересным новшеством. Открытием!

- В обоих коллективах – много молодежи. Они профессионально хорошо друг друга чувствуют?

Молодежь в этом российском оркестре особенная, подготовленная и талантливая. Смелые, не боятся экспериментировать, не зашорены, чувствуют драйв. Подыгрывают, подпевают, иногда спонтанно.

Приятно, что они явно любят Литву, не впервые здесь. В праздники от дома оторвались, приехали сюда. Рождество для них - здесь!»

На вопросы отвечает другой руководитель ансамбля «Аринушка » Николай Захаров.



- Как вам работается на одной сцене, в одном проекте с «классиками»?

- Музыканты, независимо от «специализации», прекрасно чувствуют и понимают произведение, в основе которого традиционная народная музыка. Что может быть барьером? Разница в звуке, звукоизвлечении. Мне как фольклористу эту важно: какой звук, каково его происхождение. Уткин не просто дирижер, он ведь еще и духовик! Такой музыкант слышит звуки несколько по - иному. Этим, другим слышанием, и его оркестр обладает. Есть масса прекрасных оркестров, с отличной сыгранностью. Но здесь принципиально другое звукоизвлечение. Я это слышу! Работая с оркестром такого уровня, и себя больше понимаем, осознаем, что мы можем, горизонты раздвигаются. 10 лет с «Аринушкой» исполняем такую музыку. Пели и с Гнесинским оркестром, и Петербургским, и литовским Камерным. Сочетание академизма и фольклора каждый раз дает свои результаты. Порой неожиданные. Внешне порой кому-то может показаться, что фольклор это предельно просто – три прихлопа, два притопа. А глубинная сторона – откуда эти прихлопы и, главное, для чего они именно здесь и именно так – это совсем другое. Когда начинаем синтезировать фольклор и классику, глубина первого и выявляется!

И наши ребята - фольклористы, у многих из которых нет академического образования, через такое совместное музицирование осваивают новые пространства, как-бы продлевают жизнь фольклору, делают его моложе. Сам по себе в современном мире он сейчас, к сожалению, находится в стадии застывания или исчезновения. Может быть, творя вместе с «академиками», экспериментируя, мы даем возможность фольклору выжить? Иначе старая песня может и вовсе постепенно утонуть во времени. Она должна исполняться, быть востребованной людьми. А если нет людей, которым это надо, то фольклор не живет. Не просматривается ли в таких совместных концертах будущее для него?»

А что говорят те, за кем точно будущее в музыке, молодежь?

Скрипач Даниил Падилов из российского оркестра Алексея Уткина: «Нечасто такая радость бывает – на одной сцене с фольклором вместе. Всегда это так интересно, живо! Музыка Римши мне очень нравится. То, что фольклор сейчас очень отделен от классики – так не всегда ведь было! И очень известные композиторы в истории, тот же Моцарт, черпали вдохновение из народной музыки.

Особая прелесть в совместном творчестве с музыкантами Литвы - это национальный колорит и специфика народного пения. Но главное - это ритмы! В фольклоре ритм совсем другой. У нас был опыт работы и с роком и с джазом, в фольклоре он совершенно особенный. Еще нравится то, что во время исполнения таких «многослойных» произведений на сцене много людей, и таких интересных… Общность особая рождается. Это здорово!»