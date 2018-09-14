Этому театру Литвы необходимо все: тотальный рестарт, ветер перемен, свежая кровь и мощная инъекция кислорода, которая поможет громко заявить о своем уникальном самосознании. "Русский роман" Ивашкявичюса - идеальная драма, словно специально созданная для этой мощной труппы. В коллективе есть актеры, которые способны передать всю максиму исторических и литературных характеров, созданных Львом Николаевичем Толстым: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Лев Николаевич Толстой выступает здесь не только как автор своего шедевра, но и как автор своей же семейной драмы. Ось романа жена Толстого – Софья Толстая, женщина, ищущая мужа в тиши своей семьи.

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Лев Николаевич Толстой - альфа и омега русской литературы, он - учитель этого народа, великий мученик, еретик и святой. Жена его Софья в дневниках писателя, в его творчестве и жизни была тем камешком в ботинке, натиравшим до боли, до крови, но необходимым для создания огромной семейной легенды, уникального мифа.

"Этот спектакль будет ярким явлением. Работая здесь, я убедился, что Русский драмтеатр Литвы располагает сильной труппой, которая способна выполнить сложные сценические задачи и сыграть великолепные "сольные партии", – сказал Коршуновас. – Здесь со мной случилось то, что всегда случается, когда работаешь с драматургией Ивашкявичюса: начинаешь осознавать, какую хорошую пьесу он создал, только тогда, когда ставить ее на театральной сцене. Так было и с его "Изгнанием", так и сейчас. Ведь современная драма - это не только то, что драматург создает сейчас. Настоящая современная драма - такая драма, которая дает импульс диктует театру пример нового сценического языка. Это существует в данной пьесе Ивашкявичюса".

"Мы все чувствуем этот миг и наш театр переживает это великолепное вдохновение - Коршуновас, Ивашкявичюс и вся творческая группа с необычно талантливой и гармоничной труппой Русского драмтеатра создали это чудо, которое все увидят 15 сентября. Это прекрасный, потрясающий старт в новом сезоне, которого мы ждали и который взращивали", – сказала глава театра Ольга Полевикова.

В спектакле "Русский роман" выступают актеры Русского драмтеатра Неле Савиченко, Витаутас Анужис, Цалентин Новопольский, Юлиана Володько и др. Музыку к спектаклю написал Антанас Ясенко, автор сценографии и костюмов Ирина Комиссарова, автор видеопроекций Микас Жукаускас, художник по свету Эугениюс Сабаляускас.