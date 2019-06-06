Сериал "Чернобыль": что было и чего не было во время аварии. Рассказывает очевидец

26 апреля Алексей был на утренней смене, которая проводила работы по локализации аварии и пыталась подавать воду в уже разрушенный реактор. Именно он - тогда 27-летний оператор - нажал последнюю кнопку на пульте 4-го энергоблока. Алексей Бреус видел и лично общался с сотрудниками станции, которые впоследствии стали прототипами персонажей "Чернобыля".

Мы поговорили с ним об обстоятельствах тех дней и о том, насколько достоверно они показаны в сериале HBO "Чернобыль", через который мир еще раз открывает для себя крупнейшую в истории техногенную катастрофу.

Авария, радиация и "эйфория"





Облучение, красная кожа, радиационные ожоги, ожоги от пара - об этом говорили, но это еще никогда не показывали так явно, как в этом фильме...

В тот день я видел Акимова и Топтунова. Они были, мягко говоря, не в лучшем состоянии.

Было видно, что им очень плохо, они были очень бледны - Топтунов был, буквально, белым. А потом в больнице, как рассказывали, его кожа почернела.

Видел других коллег, работавших ночью, - они были очень красные.

В фильме есть эпизод, когда человек побывал вблизи реактора, потом выходит - и у него через одежду проступают красные пятна. Мне трудно сказать, так ли быстро проявляется радиационный ожог.

У меня был небольшой ожог под правым глазом, но я его заметил не в первый день.

А у меня, когда я вышел после смены из четвертого блока, под одеждой был коричневый - такой крепкий "загар". А все, что было не покрыто одеждой - руки, лицо, шея - были красными.

Но у коллег, которые работали ночью, это было гораздо хуже - те, кого я видел красными, потом просто умерли.

Когда с коллегами ходил в помещение у реактора, чтобы открыть подачу воды, - это для меня было место с сильным влиянием радиации, где я пробыл дольше всего, - и когда вернулся, было ощущение возвышенности, решительности, готовности на подвиги любой ценой.

Это называется "радиационная эйфория" - она бывает после воздействия высокого уровня радиации.

Она быстро прошла и меня начало тошнить - классическая реакция на облучение.

Как это показано в фильме, многих действительно сильно тошнило.

Часто рассказывают еще о металлическом привкусе во рту (в сериале об этом вспоминают пожарные. - Ред.), но у меня такого не было. У кого-то было, но не у всех...

Вообще в сериале едва ли не впервые делается попытка показать, что делали именно работники станции внутри разрушенного блока после взрыва.

Пожарные





Пожарные, как и операторы станции, в ту ночь тушили огонь во многих местах.

Все слышали, что был пожар на крыше, и боялись, что огонь перекинется на соседний блок и пойдет дальше.

Но пожар на крыше - это миф. Там не было пожара, о чем говорят и сами пожарные, и операторы, которые были там.

Были локальные очаги, их быстро сбили.

Kadras iš serialo "Černobylis"

А на крыше стояли пожарные, которые подавали "рукавами" воду в раскаленный и разрушенный реактор.

Однако, если в обычном режиме в реактор насосы подают 48 тысяч тонн воды в час, то то, что лили пожарные "рукава", наверное, испарялось, не долетая до него.

Но у них была такая задача, их туда поставили и они тушили реактор.

И поэтому они потом погибли.

Это пять пожарных из пожарной части Припяти, среди которых был и Василий Игнатенко. И шестой погибший пожарный - это Владимир Правик, начальник караула пожарной части ЧАЭС.

Не умаляя их героизма, все же остается вопрос: нужно ли было тушить реактор так?

"Дайверы"



(В сериале руководители комиссии по ликвидации последствий катастрофы Легасов и Щербина ищут людей, которые спустились под реактор и слили воду, накопившуюся там. Сцена представляется как поиск добровольцев, "которые умрут через неделю" от полученной радиации. В реальной жизни Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов, которые выполнили эту задачу и стали известны как "чернобыльские дайверы" или "чернобыльские водолазы", пережили ликвидацию. Двое живы и сейчас, а Баранов умер в 2005 году. Алексей Ананенко - товарищ Алексея Бреуса. - Ред.).

Описанной в фильме встречи, где искали добровольцев, вообще не было.

Эта работа планировалась заранее.

О том, что надо убрать воду из-под реактора, решили где-то наверху, задачу спустили на правительственную комиссию, она - на руководство атомной станции, а оно - на смену Ананенко, Беспалова и Баранова...

Они не были добровольцами - им сказали, что надо, они ответили - надо значит надо... Что совершенно не уменьшает их героизм.

Kadras iš serialo "Černobylis"

Конечно, аквалангов или батискафов у них не было. Был прозрачный пластиковый гидрокостюм, головы открыты.

Они шли по колено в воде... В каком-то месте нужно было двигаться по трубе, чтобы не контактировать с водой.

Действительно, у них там погас свет - подвел советский фонарик.

Они нащупали нужный вентиль, а затем фонарик якобы заработал.

Уровни радиации, конечно, были высокими - намного выше нормальных условий. Но не катастрофические, лучевую болезнь они там не получили. Где надо, они пробежали, чтобы уменьшить воздействие радиации.

Удивительно, но никто из них - ни Ананенко, ни Беспалов - не может точно вспомнить, когда была история с "дайверами". Примерно - 6 мая.

Помню, как после этого в пионерлагере "Сказочный" в Чернобыльской зоне, куда вывезли персонал из Припяти, на стенде вывесили приказ директора о премировании Баранова, Беспалова, Ананенко за выполнение особо важного задания - им выделили 80 рублей (в фильме Легасов искал для этой миссии добровольцев за 400 рублей. - Ред.).

Шахтеры



(Еще одна линия в сериале - шахтеры, которые вырыли тоннель под реактором с целью остановить продвижение расплавленной активной зоны вниз. - Ред.)

Шахтеры - одна из тех историй, которые были совершенно неуместны и не нужны.

Были опасения, что "лава" в реакторе пройдет не только бассейн-барботер (из которого спускали воду "дайверы". - Ред.), а пойдет ниже в грунтовые воды.

Чтобы это остановить, пытались прорыть тоннель, чтобы подать жидкий азот и перехватить лаву. Но в итоге азот уже не подавали.

Хотя шахтеры все сделали и облучились.

Произошло это не в тоннеле, который был фактически хранилищем от радиации, а когда они выходили воды попить и покурить.

Они снимали респираторы, раздевались - но не так, как в фильме, не догола...

Наблюдение за аварией



(В сериале несколько десятков жителей Припяти в ночь аварии выходят на мост, чтобы понаблюдать за заревом пожара на ЧАЭС, не осознавая риска от радиации. - Ред.)

Прежде всего, ночью не было какого-то большого пламени.

Свечение было во время взрыва, а потом огня не было.

Уже на следующий день пошли определенные физические процессы внутри разрушенного реактора, которые давали свет, но это был не огонь.

Однако я знаю, что люди действительно ходили поближе к станции - посмотреть, что происходит.

Kadras iš serialo "Černobylis"

Я лежал в больнице с парнем, студентом, который утром 26 апреля на велосипеде ездил на мост. Он получил дозу облучения, от которой, как говорил лечивший его профессор, развилась классическая лучевая болезнь первой степени.

То есть, для этого было достаточно того, что он просто съездил и посмотрел.

Другой знакомый, с которым я лечился, рассказывал, что в ночь взрыва гулял возле этого моста с подругой. У него потом тоже были какие-то проблемы.

Но о том, чтобы люди массово смотрели ночью, - я такого не слышал. Думаю, что это художественная условность.

"Антигерой" Дятлов и руководство ЧАЭС



В фильме очень хорошо передан тот эмоциональный настрой, который царил тогда и среди персонала, и среди властей.

Заместитель главного инженера Анатолий Дятлов был ответственным за проведение эксперимента на ЧАЭС, который закончился аварией. В фильме он - один из антигероев. В реальной жизни он получил 10 лет тюрьмы, вышел досрочно и умер в 1995 году от инфаркта. До конца жизни Анатолий Дятлов отрицал свою вину в катастрофе.

Действительно, никто не знал, как действовать.

Мы, операторы, руководство станции, чиновники, Горбачев - никто не знал, ведь такого еще никогда не было.

Но это нормально для такой ситуации - нужно время, чтобы определиться, что произошло и что дальше делать.

Что касается характеров ключевых персоналий Чернобыльской катастрофы, как директор Брюханов, главный инженер Фомин, заместитель главного инженера Дятлов - в сериале это не художественная условность, а просто ложь.

Их характеры получились абсолютно искаженными - просто какие-то злодеи.

На самом деле они были не такими.

Думаю, Дятлов, который руководил испытаниями в ту ночь 26 апреля на четвертом блоке, стал главным антигероем в сериале потому, что именно так многие его воспринимали среди сотрудников станции, подчиненных операторов, в первое время после аварии.

Но это было сгоряча. Потом мнение изменилось.

Он был жестким человеком, его боялись - когда он появлялся в блоке, это было событие, которое всех напрягало.

Однако Дятлов все же был специалистом высокого уровня... и причина аварии была не в его авторитарном стиле, а в недостатках реактора...

Kadras iš serialo "Černobylis" © Stop kadras

А Легасова я не мог видеть.

Его рабочим местом был бункер под первым административным корпусом.

Ядерщики



Один из моментов, который мне не понравился в сериале, - что сотрудники станции все время чего-то боятся, у них трясутся колени.

Вот шахтеры показаны крепкими ребятами, которым море по колено. А ядерщиков показали с совершенно другими характерами.

Хотя они были совершенно не такими - никто не сбежал, все остались.

У меня даже мысли не было бежать оттуда, потому что была работа, которую надо было выполнять.

Serialo „Černobylis“ akimirkos / Foto: Sister Pictures ir Sky Television

В фильме показали, что операторы спасали пострадавших, делали разведку состояния реактора и уровня радиации, а также пытались подать воду в реактор.

Но не показали, что они также тушили огонь, обеспечивали водой пожарных и пытались предотвратить новые взрывы и пожары.

А это была тяжелая и важная работа, которая унесла жизни операторов.

Очернение Советского Союза и КГБ?



Конечно, в фильме есть много типичных для Запада штампов: стакан водки и КГБ на каждом шагу.

КГБ действительно был на каждом шагу, но его не было видно и он как будто не очень мешал (хотя на самом деле мешал, и секретность, в конце концов, - одна из причин аварии).

Я сам давал подписку КГБ о неразглашении сведений об аварии на ЧАЭС на трех страницах. И первым пунктом мне запрещалось рассказывать, цитирую, "об истинных причинах аварии на Чернобыльской АЭС".

Об истинных причинах аварии можно спорить до сих пор, но тогда имелся в виду запрет говорить о том, что нажатие кнопки аварийной остановки реактора привело к взрыву.

Но в целом, стремление в фильме показать недостатки Советского Союза через штампы - один из минусов фильма.

При этом же существенные недостатки действительно были... И очернением Советского Союза я сериал не считаю.

Нужный сериал



В целом, впечатления позитивные.

Пожалуй, впервые Чернобыльская авария подается так мощно - как глобальная катастрофа, затронувшая огромные массы людей.

Об этом говорили, но не так отчетливо.

Фильм возвращает внимание человечества к явлению Чернобыля - к его масштабам и к тому, что оно не прошло, а до сих пор есть.

И в этом плане он очень нужен.

Я время от времени работаю с туристами, которые ездят в Чернобыльскую зону. И чувствуется, что интерес к Чернобылю - не локальный, а действительно глобальный.

И фильм, несмотря на рейтинги, его еще увеличивает.

Представляю, сколько людей поедет в Чернобыль после последней серии.

Туроператоры опрашивают у своих туристов о мотивах поездки, и некоторые уже отвечали, что решили поехать, только посмотрев трейлер сериала, - ведь позже ожидаются аншлаги в этих поездках.

Сам Алексей Бреус работал на ЧАЭС с 1982 года. Рабочее место - пульт управления 4-го энергоблока станции.

26 апреля узнал об аварии, когда приехал на ЧАЭС, как на обычную смену.

Фактически весь день он работал в разрушенном блоке над ликвидацией последствий аварии.

Алексей сделал последнюю попытку запустить с пульта последний уцелевший насос для погибающего реактора.

Возвращался на станцию ​​в первые дни мая 1986 года - как раз тогда, когда в реактор спускались "дайверы".

Во время всех этих событий получил значительное облучение (120 бэр при советской норме 5 бэр в год), после чего врачи запретили ему работать на объектах с радиацией.

Позже Алексей Бреус работал журналистом.

Также занимается живописью - входит в группу независимых художников "Стронций-90", чьи картины посвящены теме Чернобыльской аварии.

Живет в Киеве с семьей. Сейчас ему 60 лет.