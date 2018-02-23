Зампред комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко, снимавший Серебрякова в фильме "Афганский излом" и сериале "Бандитский Петербург", предположил, что после резкого высказывания артиста перестанут приглашать на роли в российском кино.

"После этого заявления ему сниматься в России придется меньше. Не потому, что будет разнарядка. Вот я бы, например, подумал бы, приглашать или нет его после этих заявлений, хотя артист он хороший. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан", - сказал Бортко радиостанции "Говорит Москва".

Режиссер отметил, что был доволен работой с Серебряковым, и во время съемок он "ничего подобного не высказывал". "Более того, он был явный патриот. Что с ним произошло в последнее время, не знаю. Кто его обидел, не знаю. Но высказывание говорит о двух вещах - о глупости и подлости", - констатировал Бортко.

Режиссер выразил мнение, что национальная идея России в любви к "многострадальной родине". "Если артист Серебряков не хочет принимать в этом участие, барабан ему в руки и пускай живет в Канаде [актер переехал туда в 2012 году, его жена имеет гражданство Канады. Сам Серебряков гражданин РФ. - Прим. NEWSru.com]. А мы будем жить здесь, какие мы ни есть, мы будем любить свою родину", - заключил Бортко.

Режиссер Андрей Кончаловский, у которого Серебряков снимался в фильме "Глянец" и играл в театральной постановке пьесы "Чайка", заявил, что не испытывает к актеру ничего, кроме сочувствия. Он также назвал его мнение "одним из миллиона других". "Надеюсь, что он по-прежнему будет сниматься в России, чтобы жить, потому что там он вряд ли кому-то нужен", - сказал Кончаловский в беседе с РБК.

Критику в адрес Серебрякова и сомнения в его востребованности за рубежом высказал и режиссер Карен Шахназаров, возглавляющий концерн "Мосфильм". Он тоже припомнил актеру переезд в Канаду, отметив, что "человек при этом постоянно работает в России и зарабатывает немалые деньги".

"Я не слышал, чтобы актер Серебряков был востребован где-нибудь в Канаде, в США или других странах. Зачем же ты после этого выступаешь с такими заявлениями? Какая в этом нужда? Для того чтобы получить какие-то плюсы на своей новой родине? Это некрасиво и бесчестно", - заявил Шаханзаров в интервью НСН.

Актер Александр Панкратов-Черный, чей комментарий изданию ФАН тоже широко разошелся в СМИ в противовес высказыванию Серебрякову, рассказал, что встречает "удивительную интеллигентность в людях" во всех слоях российского общества.

"Я в Краснодарском крае с казаками встречаюсь, и, знаете, какая-то интеллигентность у них идет от природы. Я считаю, что это природой заложено, быть тебе хамом или не быть", - сказал Панкратов-Черный. Он также выразил мнение, что человек будет таким, каким его воспитают родители.

Актер Дмитрий Певцов назвал высказывание Серебрякова "неадекватным" и "не до конца правильным", однако признался, что самого интервью, где прозвучала скандальная фраза, не смотрел. Он также назвал глупой шумиху, возникшую вокруг слов коллеги по цеху, и обвинил тех, кто ее раздувает, в самопиаре, передает Ura.ru.

Депутат Госдумы от партии "Родина" Алексей Журавлев предложил телеканалам и киностудиям отказать в контрактах "таким персонажам", как Серебряков. "Пускай работают в тех странах, где им комфортнее. Это вопрос и профессиональной, и гражданской этики", - цитирует парламентария ИА Regnum. Он также выразил мнение о необходимости закона "О противодействии антироссийской пропаганде в культуре, искусстве и СМИ", который бы "расставил все необходимые акценты в данном вопросе".

Журналисты потребовали комментариев по поводу высказывания Серебрякова и от Кремля. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле никак не относятся к позиции народного артиста, передает ТАСС.

В поддержку Серебрякова выступил Федор Попов, продюсер фильма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", где Серебряков исполнил одну из главных ролей. "Алексей Серебряков состоялся в профессии, он настоящий гражданин. Да, он резкий, но я знаю много известных людей, делающих цвет нации, которые тоже резки. А что же ему, смотреть сквозь пальцы? Он, повторяю, гражданин, его трогает это, у него есть дети, семья, он в первую очередь заботится о них", - сказал Попов РИА "Новости".

При этом продюсер сделал акцент на высказывании актера не о национальной идее, а о законе, запрещающем гражданам США и государств, где легализованы однополые браки, усыновлять детей из России.

Серебряков, воспитывающий двух приемных сыновей, возмутился, что после переезда в Канаду не может больше никого усыновить из-за "закона мерзавцев", принятого Госдумой", так как его жена гражданка Канады. Это суждение Серебрякова российские СМИ в большинстве своем проигнорировали, в отличие от слов по поводу национальной идеи.

"Я очень хорошо понимаю его резкое высказывание по поводу закона Димы Яковлева, - отметил Федор Попов. - Как можно относиться к этому сдержанно? Он актер, у него тонкая эмоциональная конституция, он все пропускает через себя. Я могу с чем-то не согласиться, но очень его понимаю".

Народная артистка России Лия Ахеждакова в разговоре с РБК назвала Серебрякова "умным, тонким и неравнодушным человеком". По ее мнению, актер глубоко воспринимает все, что происходит со страной, и очень этим взволнован.

Сам Серебряков в беседе с изданием признался, что не знает, почему его цитата о национальной идее стала столь резонансной. "Попробуйте ответить сами. Я не знаю. Я сказал то, что считал нужным сказать", - отметил актер.

Напомним, волна возмущения поднялась после того, как Серебряков дал интервью видеоблогеру Юрию Дудю. Обсуждая фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", Дудь спросил, не считает ли актер, что 90-е возвращаются. Серебряков ответил, что, "если отъехать 30, 50, 70 км от Москвы, много элементов 90-х годов вы увидите".

"Так или иначе, до сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой национальной идеи. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство", - сказал Серебряков.

На вопрос Дудя, когда актер последний раз с этим сталкивался, Серебряков признался, что буквально перед интервью "нарушил немножко" правила дорожного движения и дал взятку сотруднику ГИБДД, потому что "не хотел тратить время". "А он так хотел этой взятки, а я подумал, что, может быть, у него трое детей, черт его знает", - рассказал Серебряков. При этом он признал, что был, "конечно, неправ".