Однако для того, чтобы передать атмосферу максимально приближенно к реальности, создатели сериала консультировались с украинцами. Каков их вклад, в честь кого названа одна из центральных героинь Ульяна Хомьюк, и почему последний эпизод называется "Вечная память"? Украинская служба "Голоса Америки" расспросила сценариста сериала Крэга Мейзина и Дору Хомяк – украинки в США, которая была одной из тех, кто помог ему понять Украину.



"Было много причин, почему я хотел рассказать эту историю, но, видимо, для украинской аудитории интереснее то, как я это хотел рассказать. Я всегда знал, что это трагедия, которая непосредственно повлияла на украинский и белорусский народ, и косвенно коснулась сотен тысяч человек со всего Советского Союза", – рассказал сценарист сериала Крэг Мейзин. "Мы сняли этот сериал в память о всех, кто страдал и пожертвовал собой. Именно поэтому последний эпизод называется "Вечная память"".

Темой Украины он начал интересоваться еще в университете – там он познакомился с американками украинского происхождения Дорой Хомяк и Ульяной Легедзой. Они были первыми, кто начали об этом ему рассказывать. Именно поэтому ученого Ульяну Хомьюк ­– героиню, которую играет Эмили Уотсон, он назвал в честь них обоих.

"Он мне сказал, что у него есть такая идея ­– а я говорю: "Хомяк лучше нет, может немного изменим?", – смеется член правления волонтерской организации Razom For Ukraine Дора Хомяк. "Так он превратил фамилию на Хомьюк. А Ульяна Легедза с нами тоже училась, она американка украинского происхождения".

Когда он мне написал несколько лет назад в "Твиттере", что начинает снимать что-то о Чернобыле, то я отнеслась к этому с долей скептицизма, потому что уже не первый раз кто-то пытался рассказать что-то об Украине, но получалось не очень качественно. Однако этот сериал мне нравится, это очень качественная работа".

Среди прочего, зрители и критики обращают внимание на мелкие детали быта: номерные знаки автомобилей, газеты, одежда, сигареты, которые курили в то время. Те вещи, которые рядовой американский зритель вряд ли заметит. Впрочем, для создателей сериала было важно соблюсти даже таких мелких нюансов, говорит Крэг Мейзин.

Tonight, we are honored to present the final episode of #ChernobylHBO in memory of all who suffered and sacrificed.

Vechnaya Pamyat

Вічна пам'ять

вечная память#eternalmemory pic.twitter.com/w8bcctLvBp

— Craig Mazin (@clmazin) June 4, 2019



"Когда ты рассказываешь историю страданий, ты должен делать это с уважением. Как я могу проявить уважение? Для меня было очень важным получить детали из советской жизни. Я хотел, чтобы каждый ценил и определил для себя настоящую, повседневную красоту, и борьбу, жертву и гордость жизни советских граждан, пострадавших от этого ужасного события".

В этом ему помогала целая команда людей в Украине и США.

"Крэг подключил к своей команды специалистов по этой теме, включая людьми, которые помнят Союз и жили в Украине именно в 80-х годах", – говорит Дора Хомяк. "Чтобы они отредактировали, чтобы они раскритиковали, чтобы каждая деталь была правильной. Я время от времени выспрашивала его – читал ли ты это, читал ли ты то, знаешь ли ты такого автора? И он всех знал – я советовала ему разные книги. И он интересовался этим. Читал, писал, говорил. Я интересовалась у него, он читал ли он Юрия Щербака, который был непосредственно на месте. Книги Сергея Плохия "Чернобыль" и "Врата Европы" – кажется, я также вспоминала Энн Эпплбаум".

Крэг Мейзин отмечает: "Мы довольны тем, насколько нам удалось это сделать. То, что народ Украины, Беларуси и России хорошо воспринял наш сериал, значит для меня больше, чем любая рецензия критиков".