Sasha Song приглашает на вечер "Романсы и песни из русских кинофильмов"

Музыкант Sasha Song – универсальный исполнитель, в музыке которого переплетаются не только стилистика популярной музыки и альтернативного рока, а также электронной музыки, drum & bass, но и созвучия классических, задушевных, чувствительных романсов.

Музыкальный тур романсов по Литве Sasha Song посветил памяти своей бабушки Нины Шавровой.

Ещё будучи маленьким ребенком, исполнитель полюбил романсы.

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Sasha Song рассказывает, что он вырос, слушая русские романсы и soul- музыку, а бабушка была первой учительницей и второй мамой, которая вместо колыбельных, перед сном пела романсы, когда ему было всего три месяца.

Музыкальной универсальности исполнителя способствует то, что в его крови течет не только литовская, украинская, нo и русская, польская, еврейская кровь.

"Моя бабушка 50 лет играла в симфоническом оркестре, преподавала вокал, теорию музыки, историю, флейту. Любовь к музыке, а особенно к романсам, мне привила именно она. C улыбкой вспоминаю бабушкины рассказы, когда, напевая мне перед сном романсы, нередко засыпала первой, - говорит Sasha Song. - Бабушка меня готовила к конкурсам, фестивалям, и к сожалению, ушла из жизни недавно, на 91-ом году. Поэтому жанр романса для меня особенно дорог и связан со многими сентиментальными воспоминаниями".

Концерты состоятся 6 апреля в Клайпеде и 13 апреля в Mариямполе.