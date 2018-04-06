Музыкант Sasha Song – универсальный исполнитель, в музыке которого переплетаются не только стилистика популярной музыки и альтернативного рока, а также электронной музыки, drum & bass, но и созвучия классических, задушевных, чувствительных романсов.
Музыкальный тур романсов по Литве Sasha Song посветил памяти своей бабушки Нины Шавровой.
Ещё будучи маленьким ребенком, исполнитель полюбил романсы.
Sasha Song рассказывает, что он вырос, слушая русские романсы и soul- музыку, а бабушка была первой учительницей и второй мамой, которая вместо колыбельных, перед сном пела романсы, когда ему было всего три месяца.
Музыкальной универсальности исполнителя способствует то, что в его крови течет не только литовская, украинская, нo и русская, польская, еврейская кровь.
"Моя бабушка 50 лет играла в симфоническом оркестре, преподавала вокал, теорию музыки, историю, флейту. Любовь к музыке, а особенно к романсам, мне привила именно она. C улыбкой вспоминаю бабушкины рассказы, когда, напевая мне перед сном романсы, нередко засыпала первой, - говорит Sasha Song. - Бабушка меня готовила к конкурсам, фестивалям, и к сожалению, ушла из жизни недавно, на 91-ом году. Поэтому жанр романса для меня особенно дорог и связан со многими сентиментальными воспоминаниями".
Концерты состоятся 6 апреля в Клайпеде и 13 апреля в Mариямполе.
Sasha Song приглашает на вечер "Романсы и песни из русских кинофильмов"
Исполнитель Sasha Song приглашает своих поклонников на...
Страны Балтии впервые будут вместе участвовать в Лондонской книжной ярмарке (3)
В Лондонской книжной ярмарке , которая начинается на...
"Волчья любовь": премьера Русского драмтеатра для взрослых
6 апреля 2018 г. Русский драматический театр Литвы...
Каролина Лындо из Пабраде продолжает лидировать в шоу ″BRAVO!″
В воскресенье на телеканалах ETV+ ( Эстония ), LRT Kultura...
TOP новостей
Два бывших дипломата думают стать кандидатами в президенты (45)
О своем желании стать кандидатами в президенты заявили...
Фархат из "Амеророссии": Путин, Трамп, Джоли и почем домик у океана?
Кто из нас не мечтал о домике на берегу океана? Не...
Вы повредили знак и уехали: вас ждут большие неприятности
Что бы вы делали, если во время ДТП повредили светофор,...
Экономист удивлен, что зарплаты намерена повышать лишь половина компаний (1)
По данным разных исследований, половина литовских...
Желающие сэкономить должны поспешить: сколько в этом году будет стоить отдых (3)
Жители, планирующие летний отпуск за границей, должны...