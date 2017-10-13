Русский драматический театр Литвы отправляется на гастроли в Калининград, где 18 и 19 октября примет участие в XIV фестивале искусств «Балтийские сезоны».
© D.Matvejevo nuotr.

В программе фестиваля будут показаны популярные спектакли РДТЛ «Евгений Онегин» А.С.Пушкина (реж. Йонас Вайткус) и «Зойкина квартира» М.Булгакова (реж. Роландас Аткочюнас).

Фестиваль «Балтийские сезоны» берёт своё начало с 2004 г. На это мероприятие съезжаются труппы драматических, музыкальных театров и танцевальных коллективов из соседних и отдалённых стран Европы. В программе «Современная классика» нынешнего фестиваля примут участие труппы Русского драматического театра Литвы, рижский театр им. Михаила Чехова и «Московский балет».

Спектакли фестиваля играются на сцене Калининградского областного драматического театра, где неоднократно ставил спектакли руководитель РДТЛ Й.Вайткус. В 2006 г. здесь им была поставлена драма Фридриха Шиллера «Мария Стюарт», а в 2007 г. – пьеса Витольда Гомбровича «Ивонна, принцесса Бургундская».

На сей раз фестивальная публика будет ознакомлена с комедией «Зойкина квартира» в постановке Р.Аткочюнаса. В дюжине экстравагантных ролей – пышная команда актёрских талантов нашего театра. Легендарная роль бесшабашной Зои Пельц – в исполнении ярчайшей Инги Машкариной. Внушительную декорацию спектакля создал знаменитый латышский сценограф Мартиньш Вилкарсис, музыку сочинил композитор Гедрюс Пускунигис. На радость публике в спектакле представлены и целая галлерея дамских нарядов в стиле ретро в исполнении художницы по костюмам Йоланты Римкуте, и танцы в постановке хореографа Леокадии Дабужинскайте.

Поклонники театрального искусства в Калининграде также увидят режиссёром Й.Вайткусом в 2013 г. осуществлённую постановку романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин», в которой звучит и музыка композитора Сергея Прокофьева к балету «Евгений Онегин». За музыкальное оформление этого спектакля композитор Рита Мачилюнайте-Дочкувене удостоилась высшей театральной награды Литвы «Золотой сценический крест». Сценографию спектакля создал художник Артурас Шимонис, костюмы – художница Дайва Самаяускайте, хореограф спектакля – Мария Симона Шимулинайте.

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