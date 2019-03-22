"Русский роман" завершает юбилейный фестиваль в Рокишкисе

Спектаклю в постановке Оскараса Коршуноваса по пьесе Марюса Ивашкявичюса «Русский роман» доверена честь стать последним звонким аккордом фестиваля, заслужившего широкое признание публики. Можно смело утверждать, что РДТЛ является фаворитом публики этого фестиваля. Театр завоёвывал на нём призы зрительских симпатий в 1992, 1993, 1997, 1999, 2000, 2011, 2013 и 2018 г.
В этом году на фестивале представляемый спектакль «Русский роман» стал исключительным событием этого сезона. По словам театроведа Дайвы Шабасявичене, в спектакле много всего, и всё это является ссылками на бесконечное множество иных историй, и всё это объединяет страстная игра актёров, их вера в каждое произносимое ими слово.
«Русский роман» Марюса Ивашкявичюса, который в Русском драматическом театре Литвы поставил Оскарас Коршуновас, стал особой, не столько описанной, сколько сыгранной на сцене историей всей русской культуры. Хотя Лев Толстой, по фактам биографии и творчества которого написана драма, принадлежит к плеяде самых значительных русских писателей XIX в., это произведение переступает рамки конкретной эпохи. В нём обстоятельства конкретного времени не ограничены и объемлют весь спектр обстоятельств, как и исторических, так и политических, культурных, религиозных, философских, личностных и пр. Это полифоническое произведение, в котором можно услышать и многоголосый хор, и расслышать отдельные человеческие истории.»
Спектакль РДТЛ «Русский роман» является претендентом на Премии деятелям профессионального театра Литвы «Золотой сценический крест» в пяти номинациях: лучшего режиссёра (Оскарас Коршуновас), лучшей актрисы (Нелли Савиченко), лучшего актёра (Валентин Новопольский), сочинителя музыки (Антанас Ясенка) и художника по свету (Эугениюс Сабаляускас). В этом году торжества по вручению упомянутых премий состоятся 29 марта в Шяуляйском государственном драматическом театре.
Вскоре после торжеств по вручению «Золотых сценических крестов» группу спектакля РДТЛ «Русский роман» ждут сборы в гастрольную поездку на фестиваль «Встречи в России» в Санкт-Петербурге, в программе которого – спектакли театров из Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Беларуси, Болгарии и России.
"Русский роман" завершает юбилейный фестиваль в Рокишкисе
24 марта 2019 г., в воскресенье, спектакль Русского...
В Литве проходит показ фильма о жизни камчатских медвежат (3)
15 марта в кинотеатрах Литвы состоялась премьера...
"Война еще не началась": в Вильнюсе покажут пьесу российского драматурга Михаила Дурненкова (1)
25 марта на малой сцене Национального драматического...
ВИДЕО: Парфенов выпустил первую с 2004 года серию "Намедни" (3)
Журналист и писатель, пятикратный лауреат премии ТЭФИ...
BBC снимает в Вильнюсе сериал об Гитлере и нацистах (19)
Английская вещательная корпорация BBC снимает в...
TOP новостей
В Литве объявлен конец эры уличных туалетов: за нарушения ждут штрафы (42)
С мая 2019 года жителей Литвы , дома которых не подключены...
Быстро растущий район Вильнюса, где цены пока еще не выросли (29)
Рядом с Новой Вильней находится еще один район столицы...
Жизнь становится лучше: путешественники из Литвы больше тратят за границей (74)
Туристы из Литвы в 4 квартале 2018 года истратили за...
В Калининграде - имитация литовских сосисок и хлеба с триколором (40)
Несмотря на то, что российские власти несколько лет...
Зубры в Литве вышли на железнодорожное полотно (2)
19 марта зубры, обитающие в Кедайняйском районе, не на...