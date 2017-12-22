При голосовании за музыканта года самая большая доля голосов - 14% - была отдана за скончавшегося после борьбы с опухолью мозга оперного певца Дмитрия Хворостовского. В рейтинге актеров который год подряд лидирует Сергей Безруков. На этот раз он набрал 5% голосов - столько же, сколько и Константин Хабенский.

С выбором писателя года участники исследования затруднились - Дарья Донцова, Борис Акунин и Захар Прилепин набрали по 2%, остальные - 1% и менее.

Самой популярной передачей отечественного ТВ стало шок-шоу "Пусть говорят" (13%), в тройке любимых сериалов россияне называли "Ментовские войны", "Тайны следствия" и "След", а фильмами года были выбраны "Салют 7", "Последний богатырь" и "Легенда о Коловрате".

Политиком года респонденты ВЦИОМа выбрали Владимира Путина (58%). За ним с большим отрывом следуют Сергей Лавров, Владимир Жириновский и Сергей Шойгу. Из спортсменов большинство голосов набрали биатлонист Антон Шипулин, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Евгения Медведева.