Российский оркестр Алексея Уткина вместе с "Аринушкой" исполнят мистерию "Старая вера"

Зрителя ждёт концерт, который должен стать ярким событием в культурной жизни литовской столицы. И на то есть причины.

Во-первых, Литву посетит один из лучших российских коллективов, который хорошо знает литовская публика - Государственный академический камерный оркестр России (ГАКО) под управлением Алексея Уткина. Во-вторых, именно Алексей Уткин обратил внимание на произведение литовского композитора Линаса Римши – мистерию «Старая вера» и решил его исполнить вместе с вильнюсским русским фольклорным ансамблем «Аринушка» и известными литовскими музыкантами.

Это произведение, а также «Воспоминание о Флоренции» П.И. Чайковского станут заключительным аккордом полюбившегося зрителю фестиваля.

Государственный академический камерный оркестр России был создан в 1957 году в Московской филармонии известным альтистом, скрипачом и дирижером Рудольфом Баршаем и стал первым в СССР камерным коллективом подобного рода. Сегодня ГАКО является одним из ведущих камерных оркестров России. Его обширный репертуар включает произведения всех эпох и стилей. Ежегодно оркестр дает около 100-150 концертов, значительную часть из них — за рубежом, на самых престижных сценах.

С 2010 года художественным руководителем оркестра стал известный гобоист, которого именуют «Золотой гобой России», дирижер, профессор Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского Алексей Уткин.

Сегодня имя Алексея Уткина хорошо известно в России и Европе. Великая школа работы со Спиваковым, которую прошел Уткин, попав в «Виртуозы Москвы» из Московской консерватории, блестящее музыкальное образование – все это сделало его заметной фигурой в музыкальном мире. Алексей Уткин представляет инструмент известных французских мастеров духовых музыкальных инструментов марки «ЛОРЭ» в Международном конгрессе IDRS и играет на одном из самых редких инструментов в мире созданном специально для него. Именно Уткину принадлежит историческая роль в том, что он вывел гобой в качестве сольного инструмента на мировую сцену.

Программа заключительного концерта фестиваля необычная – это встреча литовского и русского композиторов – представителей разных эпох и, в то же время, совместное выступление российских и литовских музыкантов.

В первом отделении прозвучит «Воспоминание о Флоренции» П.И. Чайковского, а во втором зрителю будет представлено произведение Линаса Римши «Старая вера» - совместный проект ГАКО с Вильнюсским русским фольклорным ансамблем «Аринушка» и солистами - Алексеем Уткиным, Марией Чепуриной, Томасом Варнагирисом, группой перкуссионистов, Лукой Мебониа (Грузия) и другими известными музыкантами. Произведение, написанное по заказу фестиваля «Покровские колокола», с большим успехом было исполнено в Литовской национальной филармонии и стало частью программы «Вильнюс – культурная столица Европы-2009». Мистерия «Старая вера» уже звучала в лучших концертных залах Литвы, Москвы, Санкт-Петербурга. Диск с этим произведением переиздавался трижды, в том числе британской компанией ARC MUSIC.

Линас Римша: «Я был глубоко вдохновлен традиционными песнями русских старообрядцев, услышав их в исполнении Вильнюсского русского фольклорного ансамбля «Аринушка». Это побудило меня к созданию произведения в стиле World music «Старая вера», сочиняя которое, я ставил перед собой цель - сблизить веками сформировавшиеся ценности духовной культуры с музыкальным языком сегодняшнего дня. Старая, как мир, вера в то, что имеет смысл в этой жизни – вера в любовь, в перемены, в судьбу, в природу, в бога, в жизнь и смерть в её конце – основной замысел произведения».