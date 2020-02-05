Резидент шоу "Stand Up" на ТНТ Виктор Комаров впервые выступит в Вильнюсе

Наряду с Русланом Белым, Славой Комиссаренко, Тимуром Каргиновым и Юлией Ахмедовой, Виктор Комаров стал одним из первых резидентов шоу "StandUp" на канале ТНТ. Он один из немногих участников шоу, кто не имеет четкого амплуа и узкой тематики шуток. Виктор пишет на самые разнообразные темы, рассказывая о реально пережитых событиях, причем в очень комичной, но при этом позитивной форме, заряжающей зрителей оптимизмом.
Сегодня шоу StandUp выходит на лидирующие позиции в рейтинге юмористических проектов на ТВ. Один из секретов популярности проекта в том, что каждый зритель может найти в нем что-то для себя. Резиденты шоу способны рассказать о простых вещах с непревзойденным юмором. В каждой шутке комика зрители отчетливо видят себя и своих друзей. Вот только на все бытовые неурядицы стендапперы помогают нам взглянуть сквозь призму иронии.
При этом юмористы привлекают не просто шутками, а также гримасами и действиями — каждая сценка представляет собой мини-театр, сыгранный одним человеком. Наблюдать за происходящим на сцене в исполнении Виктора Комарова всегда очень интересно.
Отлично провести время в компании любимого юмориста вы сможете 20 марта в в клубе ЛЕГЕНДОС.
Начало мероприятия в 19:00. Вход с 18:00.
Рекомендуемое ограничение по возрасту – 16+!
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