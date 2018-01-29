Режиссер Мария Саакян умерла в возрасте 37 лет

По его данным, она умерла от рака.

"Талантливый режиссер и хороший человек. Снимала авторское кино, глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию. Не шла на коммерческие компромиссы, очень требовательно относилась к профессии и к себе", - добавил Плахов.

Мария Саакян родилась 24 июля 1980 года в Ереване, напоминает ТАСС. В 1993 году вместе с семьей переехала в Россию. Окончила ВГИК в 2003 году. У нее остались пятеро детей.