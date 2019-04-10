Режиссер "Кролика Эдварда": хочется показать, что театр – это круто, и в него стоит ходить

В спектакле заняты актеры разных поколений: Валентин Новопольский, Анжела Бизунович, Дмитрий Денисюк, Елена Богданович, Юрий Щуцкий, Татьяна Гензель, Люда Гнатенко, Лариса Попова, Артур Своробович, Екатерина Макарова, Елена Ющенко, Николай Антонов, Михаил Макаров, Елена Орлова, Максим Тухватуллин, а также юные актрисы Есения Киреева и Валерия Сосунова. Спектакль для всей семьи и детей с 5 лет театр будет показывать на русском языке с литовскими титрами.

Юлиана Лайкова – режиссер драматического театра, художник-постановщик, выпускница ГИТИС‘а, режиссерского факультета, мастерской Б.Каменьковича и Д.А.Крымова. В настоящее время является аспирантом режиссерского факультета ГИТИС‘а, мастерская О.Л.Кудряшова.

- Юлиана, зная Вашу режиссерскую фантазию и художественный стиль, "Кроликa Эдвардa"ждём как волшебства. На сей раз Вы ставите спектакль для детей и всей семьи. Расскажите, пожалуйста, о концепции, идее Вашей постановки по прекрасной, читаемой во всем мире книге Кейт ДиКамилло.

- Когда меня позвали поставить детский спектакль, моя первая мысль была – как здорово было бы сделать художественное сочинение сказки. Спектакль, имеющий художественную выразителность, да ещё и с большой темой внутри. Дети смотрят мультики, на них растут, а как хочется, чтобы ребенок ходил в театр и понимал, что театр может иметь огромные выразителные средства, может быть эмоциональным, интересным, захватывающим, крутым – тот же самый мультик, только здесь и сейчас. Ведь можно любить театр и расти на нем.

- Почему "Кролик Едвард"?

- Это хорошая сказка. Она, во-первых, о важной теме – любви, и здесь она очень трогательная, хрупкая и живая. В сказке затрагиваются темы, волнующие взрослого человека, например, кролик теряет близких людей, или умирает маленькая девочка,которую он успевает полюбить – это серьезные вещи, но здорово, что автор книги говорит с детьми об этом. Мы, собственно, тоже стараемся аккуратно, в художественной форме об этом говорить. Есть важные вещи, которые и ребенок должен понимать, на которые с ним нужно говорить, аккуратно, образным языком театра.

- Приходилось ли Вам работать с детьми?

- Я вела тренинги в детских студиях, преподавала, у меня были социалные проекты в России, где я работала с детьми с синдромом Дауна и с детьми из детских домов. Пожалуй, наиболее значимой для меня является работа с фестивалем "Я не один". Фестиваль, в рамках которого команда молодых людей делает театр с детьми из детских домов. Дети,которые немного хорошего видели в жизни, а порой и не выходили из стен детских домов, учатся делать театр, играть на сцене, разговаривать на важные темы театральным языком. Я люблю эту работу и вижу очень крутые результаты – дети меняются, становятся открытыми, живыми. Некоторые дети после фестиваля идут учиться на творческие профессии, некоторые дети попадают в семью. Судьба многих детей меняется. Для меня это –крутой опыт того, как театр действительно может менять жизни.

- Расскажите, насколько сильно Ваш спектакль отличается от книги?

- Так как театр – это некое художественное сочинителство и интерпретация того, что ты получаешь "на бумаге", очень не хотелось сделать сказку "топорной" литературой: если у нас в сказке написано, что кролик в девяносто сантиметров, то мы его должны делать девяносто сантиметров, или написано, что у нас собака боксер, то и делаем собаку боксера. Нет, мы попытались сделать художественную фантазию о многих вещах, не изменив сюжетного повествования. Просто мы побаловались с тем, какой породы может быть собака, как может выглядеть кролик, в какой художественной форме могут появляться звёзды, как может выглядеть старуха, закидывающая кролика на столб, или куклы в мастерской кукольника. Все это наполнено художественной фантазией. Здесь большая сочинительская работа художника по костюмам Хетога Цаболова, хореографа Марии Сиукаевой, художника по свету Игоря Фомина,композитора Фаустаса Латенаса.

- Нужно ли с детьми прочитать книгу Кейт ДиКамилло, приходя на спектакль?

- Это как будет угодно родителям, потому что, и не прочитав книгу, ты все равно будешь понимать, о чем эта история, и тоже будет интересно. В инсценировке (драматург – Ингрида Рагялскене) мы не лишились ни одной сюжетной линии персонажей, которая есть в книге, хотя повествование ведется – играется и проживается – от первого лица Эдварда и действие происходит не в далеком прошлом, а в настоящее время.

- Скажите несколько слов о творческой команде спектакля, ведь нашим зрителям они не все знакомы.

- Это команда людей, с которыми я с удовольствием работаю уже не в одном проекте. Работа художника по костюмам (Хетаг Цаболов) – это абсолютно художественная фантазия о эпохе, о том, как может выглядеть костюм для детского спектакля, не в отрыве от того времени и места, о котором говорится. С хореографом (Мария Сиукаева) я работаю уже четвертый год, у нас большое количество работ вместе, и это большое взаимное сочинительство не только художественной, но и выразительной пластики спектакля. С художником по свету (Игорь Фомин) мы тоже работаем уже в третьем проекте, он понимает меня с полуслова, и его свет является очень важным в художественном языке спектакля. Ну, а композитор Фаустас Латенас – это феномен, моя большая любовь, это уже четвертый мой спектакль с его музыкой. Более глубокой, содержателной музыки я не слышала никогда. Он абсолютный гений музыки для театра. Он был большим толчком и зачинщиком, чтобы мы делали спектакль для детей в Литве.

- Как Вам работается с актерами нашего театра?

- Мне приятно и комфортно работать в театре, у нас замечательная команда людей, которые хотят сделать интересный спектакль.

- Расскажите, а чем ещё Вы удивите зрителя?

- Мы придумали интересное решение главного героя, которого играет Валентин Новопольский. В спектаклях по сказке, которые выпускались ранее в других театрах, есть отдельный кролик как кукла, есть отдельный персонаж-человек, который проживает за куклу, есть некий повествователь, который рассказывает нам сказку. Мы же придумали, что Кукла кролика существует на самом актере! Мы видим и тело кролика, и тело актера, но для нас тело актера как бы не существует, потому что для нас существует кукла с живым лицом. Таким образом, в моменты, когда все персонажи, которые встречаются кролику в сказке, общаются с куклой, воспринимают его как куклу, мы видим пластику куклы, но при этом она не отдельна от актера. Так мы усложнили актерскую задачу, по существу, актер может пользоваться только одним выразительным средством –только мимикой лица. Это вещь, как мне кажется, беспрецедентная. Бывает, что актеры мужчины играют женщин, молодые актеры играют возрастные роли, животных, но я никогда не видела, чтобы актер играл куклу, да и ещё являлся главным персонажем.

- С какими мыслями и пожеланиями для зрителей Вы приближаетесь к премьере?

- Нам хотелось сделать историю о хрупком, важном чувстве, историю о том, как важно отвечать любовью на любовь и как важно беречь то, что у тебя есть. Это тема, которую необходимо донести до маленького зрителя. Хочется показать, что театр – это круто, и в него стоит ходить. Хочется , чтобы маленький зритель получил удовольствие от того, что он увидит, а взрослый зритель, который пришел вместе с маленьким, не скучал бы на спектакле, а радовался, что детский спектакль может быть крутым.

– Спасибо за беседу. С нетерпением ждем премьеры.

Беседовала Лаура Пачтаускайте