В единственном в Литве театре, играющим на русском языке, при руководстве Й. Вайткуса удалось собрать очень сильную актерскую труппу, творчество и талант которой признают литовские и иностранные режиссеры, ставившие свои спектакли в театре. Это слажено работающая команда из творческих людей разного возраста. В труппе РДТЛ совместно со старшим поколением работают воспитанники Литовской академии театра и музыки: курс Дали Тамулявичуте (2004 г.) и Йонаса Вайткуса (2013).

За то время, что театром руководил Й. Вайткус (2008-2018 гг.) многие спектакли, художники и актёры были номинированы на престижную театральную награду Литвы «Золотой сценический крест», многие эту награду и получили.

За более чем десять лет работы в РДТЛ Й. Вайткус создал больше 10 спектаклей, которые входит в золой фонд театра, среди них – «Елка у Ивановых», «Евгений Онегин», «Семь красавиц», «Семь пятниц фарисея Савла», «Король Лир» и «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах».

«Я хорошо знаю актеров РДТЛ, они благородные люди. Ответственно работают, полностью посвящают себя театру, прислушиваются с моим идеям. На репетициях я побуждаю их реагировать так, как они сами это чувствуют, ведь актеры многие решения предлагают сами. Искреннее спасибо всем тем, с кем я работал в Русском драматическом театре Литвы. Я не говорю «прощай», я говорю «до скорых встреч!», - говорит Й. Вайткус.

29 февраля, в субботу, уходящий с поста главного режиссера Й. Вайткус официально простится с Русским драматическим театром Литвы, на сцене которого в тот вечер пройдет один из самых посещаемых репертуарных спектаклей – поставленный Й. Вайткусом «Евгений Онегин».

У недавно отметившего солидный юбилей Й. Вайткуса много планов, и он не намерен спокойно отдыхать. Ближайшие постановки его спектаклей запланированы в литовских и иностранных театрах, а на Большой сцене РДТЛ режиссер будет ставить пьесу одного из самых оригинальных польских драматургов Станислава Виткевич-Виткаца (Stanislaw Witkiewicz-Witkacy) «Водяная курочка». В этом спектакле, что характерно для постановок Й. Вайткуса, будут играть актеры талантливой трупы РДТЛ.