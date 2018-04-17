Режиссер Георгий Сурков: "Мел" – для школьников, и на их языке

Молодой (1990 г. р.) режиссер из Латвии Георгий Сурков учился режиссуре в Кракове, в мастерской режиссёра Кристиана Люпы (Krystian Lupa) и уже успел снискать престижный театральный приз Латвии «Spēlmaņu Nakts» («Ночь лицедеев»). Им уже поставлено более дюжины спектаклей в Латвии, России и Литве. Теперь он режиссирует спектакль по пьесе драматурга Миндаугаса Валюкаса под названием «Мел». Это результат драматургической лаборатории «Школьная драма», в которой принимали участие 12-тиклассники русской и литовской школ Вильнюса.

Сценограф и художница по костюмам спектакля – Ольга Никитина из России, автор видеопроекций – Эвита Русова из Латвии, текст пьесы с литовского языка на русский перевёл Тельман Рагимов. В спектакле заняты актёры Анжела Бизунович, Юлиана Володько, Елена Орлова, Тельман Рагимов, Андрюс Дарела, Максим Тухватуллин, Эдгар Бехтер. Спектакль играется на русском языке.

Накануне премьеры беседуем с режиссёром о том, какие современные темы

затронуты в спектакле «Мел», чем он актуален для сегодняшних подростков, для их родителей, учителей и широкой аудитории.

- Вы ставите уже третий спектакль на сцене РДТЛ. Спектакль «Мел» – это документальный проект?

Этот проект никогда не задумывался как строго документальный. Более точным было бы определить его как театральное исследование молодого поколения, которое завтра станет основой нашего общества.

Всё началось полтора года назад: я пригласил для участия в лаборатории школьников, опытных драматургов: Миндаугаса Валюкаса, Текле Кавтарадзе, Бируте Капустинскайте и Александра Шпилевого. Мы много общались друг с другом: рассказывали личные истории, делились опытом. И уже после этих семинаров школьники писали свои пьесы, основой которых могли стать как документальные так и выдуманные истории.

Важно отметить, что даже те пьесы, в основе которых лежала реальная история, были дописаны, додуманы и «докручены» совместно с драматургами, они проходили «художественную обработку». Конечно, такие тексты ни в коем случае нельзя называть документальными.

- Расскажите, пожалуйста, как велась работа в драматургической лаборатории «Школьная драма».

Работа в лаборатории строилась как обмен опытом: школьники делились своими ощущениями от своей сегодняшней жизни, а драматурги открывали секрет: как история или воспоминание превращается в драматургию, в художественное высказывание, которое уже касается не тебя одного, а включает в себя обобщение, важное и для зрителя.

Окончательный текст, с которым мы работаем сегодня – это самостоятельная работа драматурга Миндаугаса Валюкаса, где лишь отдельные фрагменты и интонации взяты из историй наших школьников. Посмотрев спектакль, ребята, конечно, узнают какую-то из своих историй, или, может быть, какой-то персонаж покажется им знакомым. Но, как в таких случаях говорят, все персонажи вымышленные, все совпадения случайны.

Процесс работы над пьесой «Мел» был очень длительным и многоступенчатым. Это большой путь, который мы прошли вместе с драматургом Миндаугасом Валюкасом. Текст многократно перерабатывался, обсуждались и уточнялись темы, а персонажи приходили и уходили.

Миндаугас писал пьесу на литовском, наш актер Тельман Рагимов переводил её на русский, за что ему отдельное спасибо. Затем переведённый текст прошёл серьёзную редакторскую правку.

- Очевидно, нелегко писать пьесы и создавать спектакли для подростковой аудитории на актуальные для неё темы.

Сегодня о проблемах школьников говорят довольно много. Есть и фильмы, и сериалы, и спектакли, но этого, по-моему, недостаточно, особенно в театре. Похожие опыты уже существуют в России, но ни в Литве, ни в Латвии ничего подобного вспомнить не могу. Писать для подростков и про подростков – это действительно очень сложно. В репертуаре современного театра можно встретить огромное количество спектаклей для детей или для семейного просмотра, есть спектакли для молодежи и для среднего поколения, но вот именно школьники остаются без своего адресного репертуара. Их по-старинке продолжают «таскать» на спектакли по «школьной программе». Но ведь очевидно, что таким способом у молодого человека вряд ли проснется желание самому пойти в театр. В таком контексте сложно поверить, что за бархатным занавесом могут сказать что-то важное молодому человеку, при том на его языке. А это необходимо.

Такое ощущение, что сегодняшние подростки пытаются жить какой-то «параллельной жизнью». Я сейчас говорю о нормальных подростках из благополучных семей, с хорошим воспитанием. Не рассматриваем какие-то крайние случаи, а говорим о тенденции – обычные ребята из обычных семей, которые знают, что такое хорошо, а что такое плохо. Вот с такими ребятами и в театре, и в кино очень мало говорят об их проблемах. А потребность в таком разговоре, в новых знаниях, новой информации никуда не исчезла. И подростки идут в интернет. К сожалению, качество той информации, которую они там получают, зачастую бывает очень низкое. Более того, это качество никак нельзя проконтролировать, отследить. В бесконечном потоке информационного шума очень сложно разобраться, к чему стоит прислушаться, а в какой момент надо заткнуть уши. Часто этот шум создают их же ровесники, а это всегда очень опасно.

Новое поколение просто ушло в интернет: видео-блоги, группы, сообщества, каналы, созданные специально для «15+». Они, естественно, наполнены всем и «по полной». Ни в коем случае не проповедую то, что, как бы, молодые люди не должны ругаться матом или получать только положительный опыт, но в таких сообществах сейчас очень много перебора и «опасных игр».

И дело вовсе не в том, что интернет-сообщество пытается говорить на языке подростков, а в том, что оно начинает диктовать школьникам новый язык, которому они стараются подражать. А вот это уже проблема, поскольку с ними говорят не на их языке, а насаждают ребятам свои стандарты и объясняют, что сегодня «круто», и как им надо действовать.

- Используется ли в спектакле школьный сленг, ненормативная лексика?

Повторю, что главная наша задача в этом проекте – говорить на темы, важные именно для школьников. Эта пьеса – о самых важных человеческих ценностях на языке подростков.

Да, в спектакле в небольшом количестве используется ненормативная лексика, обсуждаются темы наркотиков и секса – всё это, как ни крути, важно для молодых людей. Мы все прекрасно знаем, что за порогом дома подростки хотят и матом поругаться, и покурить, и пива выпить – наверное, мальчики побольше, а девочки поменьше. Но без таких опытов – никак.

-Наркотики – это новая реалия нашего времени. Люди постарше с этой проблемой в школе не сталкивались.

Да, именно поэтому эта тема также обсуждается в спектакле. Во время лаборатории «Школьная драма» сами ребята часто обращались к этой проблеме. Когда я учился в школе, наркотики – это было чем-то очень страшным и недоступным. Непонятно было, где их достают, и попадали они только в руки к маргиналам. Сегодня же наркотики употребляют дети из благополучных, обеспеченных семей. Изменилась точка зрения – сейчас курят не «плохие мальчики», а хорошие. Страшно только то, кем они потом вырастут.

У нас в спектакле обсуждается и первый сексуальный опыт. Естественно, подростки в этом возрасте думают об этом постоянно. И не надо делать вид, что это не так, якобы они размышляют только о том, как бы им поступить в ВУЗ. Придет время, и они, конечно, об этом подумают, но сейчас они думают о другом, и это тоже абсолютно нормально.

- Каждое поколение заново учится проверять ценности, которые являются общечеловеческими. Как с этим обстоит дело в Вашем спектакле?

Наш спектакль как раз об этом. В пьесе главная героиня стоит перед выбором: совершить предательство ради собственной выгоды, или отказаться от собственных желаний во имя любви к матери. Ей необходимо самостоятельно осмыслить, что в жизни самое главное. Кто тот человек, который будет всегда рядом и поможет в трудный час, а кто с тобой только потому, что сейчас это «классно», здорово, модно. В 18 лет часто ошибаются и принимают поверхностные вещи за истину.

Эта пьеса ещё и о том, что любая стая – это страшно. Когда дети сбиваются в стаи, их жестокость и агрессия могут привести к чудовищным результатам.

-Как суметь выйти из этой стаи, сделать свой выбор, и не модный, а собственный, поняв, что для тебя важно, дорого и нужно?

Самое сложное – научиться самостоятельно выбирать, принимать решение, трезво смотреть на ситуацию, разглядеть все плюсы и минусы, оценить риски – попытаться осознать, к чему тебя приведет твой выбор. Важно перестать думать как потребитель, а сегодняшний мир всеми силами учит нас думать именно так.

Приспособленчество, которое начинается уже со школьной скамьи – важная тема «Мела». Любая система, будь то образование или что-то другое, зачастую требует от нас приспосабливаться, тихо играть по правилам, иначе ты рискуешь оказаться вне системы. Или, что ещё хуже – быть сломанным этой системой.