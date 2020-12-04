Репетирующие в Вильнюсе белорусские актеры: "И вот мы здесь, перескочили через границу!"

"Я впервые почувствовал, что больше не будет так, как было, когда после выборов в августе увидел очередь из людей, которые хотели подписаться за Светлану Тихановскую. Эта очередь тянулась на километры, я шел вдоль нее и видел глаза людей – они говорили обо всем. У нас в Беларуси можешь делать, что угодно – писать письма, собирать подписи – все – как в вакуум, безвоздушное пространство: кричишь и сам себя не слышишь. Как в немом кино, театре абсурда", – говорит так и не решившийся назвать общественности свою фамилию и показать свое лицо один из актеров создаваемого сейчас в Русском драматическом театре Литвы проекта – документальной драмы "Kvėpuojame drauge/ Дыхаем разам / Дышим вместе".

Волнующий опыт белорусских актеров будет раскрыт в документальной драме, в которой объединятся тексты писателя и драматурга Марюса Ивашкявичюса и личные высказывания актеров. Меценат проекта – "SBA", руководитель проекта – режиссер Владимир Гурфинкель, с актерами репетируют режиссеры Александр Марченко и Александр Янушкевич.

"И вот мы здесь, перескочили через границу!", – с улыбкой на лице говорит белорусская актриса и режиссер Полина Добровольская. В Литве она чувствует себя очень свободно, но беспокойство не покидает ее: "Сижу в гостинице, печатаю текст, слышу на улице сирены спасательных служб и вздрагиваю… Каждый раз я должна напоминать себе, что нахожусь в Вильнюсе, в Литве, и мне ничего не угрожает. Каждый похожий звук или остановившийся рядом микроавтобус вызывает чувство, что кто-то тебя сейчас схватит. Это уже стало нашей привычкой: полгода мы, на своей родине садясь в автомобиль, привыкли быстро закрываться на замок изнутри, боясь, что должностное лицо с силой вытолкнет тебя на улицу".

Приглашение присоединиться к команде проекта в Вильнюсе Полине напомнило о том, что прежде всего она – актриса. Она говорит, что больше всего ей хотелось искренности: "Сначала было неспокойно, боязливо, что люди, которые не принимали участия в тех событиях, не смогут понять, как и что мы чувствовали. Это как с соседями за стеной – слышим крики, удары, будто бы думаем, что нас это беспокоит, что мы переживаем за них, но на самом деле редко кто-нибудь спешит на помощь. Такие мысли, не буду скрывать, были на первых дистанционных репетициях, но, когда мы все встретились с глазу на глаз, вживую, страх исчез, все встало на свои места. Времени мало, отличная профессиональная команда, все очень разные, каждый чувствует по-своему. Можно даже поставить спектакль, где мы все молчим, и он получится замечательным".

Белорусская актриса, певица, вокалистка группы NAKA Анастасия Шпаковская о проекте в Вильнюсе узнала от режиссера спектакля Александра Марченко. Идея ей показалась интересной, также увлекала возможность приобрести абсолютно новый сценический опыт, поработать вместе с актерами, которых точно также, как и ее, беспокоит тема свободы Беларуси.

"Мы оказались в мире полной эмпатии, в котором слова, звуки, мелодии теряют свое значение», – после репетиций в Вильнюсе говорит Анастасия. «Мне здесь очень хорошо, нравятся люди, которые окружают меня, с такой компанией, я не сомневаюсь, было бы хорошо даже в самом неблагополучном городе мира. Я чувствую здоровый авантюризм, потому что, на мой взгляд, такую работу никто еще не делал – впервые при таких обстоятельствах мы ищем драматургию, режиссуру и действо в очень благоприятной почве – в наших собственных историях. От такого авантюризма горят глаза".

© РДТЛ - Дмитрий Матвеев

Анастасия, как и все белорусские актеры, в этом проекте хочет максимально рассказать людям о том, что происходит в Беларуси. "Мы чувствуем себя так, будто находимся в каком-то обществе, в которое каждый привносит что-то свое, не менее важное", – говорит она. "Здесь нет привычного нам разделения актеров на главные и другие роли. Мы пробуем абсолютно иной, не театральный способ коммуникации, чувство полной общности. Мы не думаем о результате – нам очень интересен сам процесс. Сцены пишутся и репетируются одновременно, и в этом – огромная интрига, потому что ты не знаешь, куда заведешь своего персонажа и что с ним приключится потом. Персонаж – это ты сам, не знающий, в какие обстоятельства тебя окунет драматург".

"Все белорусские актёры в этой работе – свидетели, все они были в центре событий. Наша цель – языком театра говорить о том, через что они прошли, частью чего являются, о том, что сегодня происходит в Беларуси", – говорит руководитель Русского драматического театра Литвы Ольга Полевикова. Она уверена, что спектакль будет интересен не только литовскому, но и у европейскому зрителю.

В проекте "Kvėpuojame drauge/ Дыхаем разам / Дышим вместе" принимают участие четырнадцать театральных деятелей из Беларуси, актеры РДТЛ Александра Метальникова, Евгения Гладий, Евгения Русакова, Дмитрий Денисюк, Андрюс Даряла и актеры из Литвы Виктория Мирошникова, Михаил Черепашенец. Премьера спектакля планируется в декабре. Спектакль будет на русском и белорусском языках с литовскими субтитрами.