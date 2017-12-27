5 января, пятница, 18:30 ч. Премьера. «Одинокий человеческий голос». По книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Реж. Владимир Дорондов. Моноспектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 час. СРЕДА A-Z.

6 января, суббота, 18:30 ч. Премьера. «Одинокий человеческий голос». По книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Реж. Владимир Дорондов. Моноспектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 час. СРЕДА A-Z.

10 января, среда, 18:30 ч. Премьера. Август Стриндберг «Кредиторы» Реж. педагог Дарюс Мешкаускас, руководитель курса Йонас Вайткус. Спектакль в одном действии на литовском языке. Продолжительность 1 час 30 мин. СРЕДА A-Z.

12 января,пятница, 18:30 ч. Mихаил Булгаков «Зойкина квартира». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 15 мин.

13 января, суббота, 18:30 ч. Лев Толстой «Анна Каренина». Реж. Эдуард Митницкий (Украина). Хроника страсти и греха; в двух частях на русском языке. Продолжительность 2 ч. 40 мин.

14 января, воскресенье, 12:00 ч. «Дюймовочка». По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Реж. Юрий Щуцкий. Сказка в двух частях на русском языке. Продолжительность 1 ч. 30 мин.

14 января, воскресенье, 18:30 ч. Эрик-Эммануэль Шмитт «Отель двух миров». Реж. Сигитас Рачкис. Драма в двух частях на русском языке. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

19 января, пятница, 18:30 ч. Премьера. Генрик Ибсен «Гедда Габлер». Реж. Эгле Шведкаускайте. Спектакль в одном действии на литовском языке. Продолжительность 2 ч. Среда А – Z.

21 января, воскресенье, 12:00 ч. «Дворец из мороженого». По сценарию Маргариты Сасим. Реж. Маргарита Сасим. Кукольный спектакль для детей на русском языке. Продолжительность 1 ч. Среда A-Z.

21 января, воскресенье,18:30 ч. Премьера. Текле Кавтарадзе, Андрюс Евсеевас «Кто боится Мартинаса М.?» Реж. Артурас Арейма. Спектакль в вдух частях на литовском языке . Продолжительность 2 ч.

25 января, четверг, 18:30 ч. Габриеле Лабанаускайте «#rodina». Реж. Георгий Сурков. Спектакль-дискуссия в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

26 января, пятница, 18:30 ч. Джордж Бернард Шоу «Пигмалион». Реж.Линда Урбона. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

27 января, суббота, 18:30 ч. Джордж Бернард Шоу «Пигмалион». Реж.Линда Урбона. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

28 января, воскресенье, 12:00 ч. Самуил Маршак «Кошкин дом». Реж. Алексей Утеганов. Сказка в одном действии на русском языке. Продолжительность спектакля 55 мин.

28 января, воскресенье, 18:30 ч. Франсис Вебер «Ужин дураков». Реж. Михаил Полищук. Комедия положений в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

Билеты продаются в кассе театра и на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt

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