Репертуар Русского драматического театра Литвы на январь 2020 года

3 января, пятница, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 35 мин.

4 января, суббота, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 35 мин.

5 января, воскресенье, 14:00 и 16:00 ч. «Новогодняя история исчезновения птиц». Реж. и автор инсценировки Марина Чаплина. Экологический триллер со счастливым концом для детей и всей семьи на русском языке.

8 января, среда, 18:30 ч. Стивен Сондхайм «Ждёт тебя лес / Into the Woods». Реж.Вилюс Малинаускас, муз. рук. Джозеф Бейтс. Мюзикл в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

9 января, четверг, 18:30 ч. Стивен Сондхайм «Ждёт тебя лес / Into the Woods». Реж.Вилюс Малинаускас, муз. рук. Джозеф Бейтс. Мюзикл в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

12 января, воскресенье, 14:00 и 17:00 ч. Aлександр Пушкин «Сказка о царе Салтане». Реж. Петр Васильев. cпектакль в двух частях для всей семьи на русском языке. Продолжительность 1 ч. 45 мин.

16 января, четверг, 18:30 ч. Франсис Вебер «Ужин дураков». Реж. Михаил Полищук. Комедия положений в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

17 января, пятница, 18:30 ч. Джон Мисто «Мадам Рубинштейн». Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

19 января, суббота, 18:30 ч. Николай Гоголь «Ревизор». Национальный академический театр имени Янки Купалы (Минск). Спектакль в двух действиях на «трасянке» и белорусском языке с литовскими титрами. 16+. Продолжительность 2 ч. 50 мин.

23 января, четверг, 18:30 ч. «Одинокий человеческий голос». По книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Реж. Владимир Дорондов. Моноспектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин. Малая сцена.

31 января, пятница, 18:30 ч. Премьера! Алексей Житковский «Горка». Реж. Лера Суркова. Современная комедия на русском языке, с литовскими титрами.