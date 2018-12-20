Репертуар Русского драматического театра Литвы на январь 2019 год

2 января, среда, 18:30 ч. Джордж Бернард Шоу «Пигмалион». Реж. Линда Урбона. Спектакль в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

4 января, пятница, 18:30 ч. Дорота Масловска «У нас все хорошо». Реж. Эгле Шведкаускайте. Спектакль в одном действии на литовском языке. Продолжительность 1 ч. 30 мин. Среда A-Z.

5 января, суббота, 18:30 ч. Премьера! «Идиот». Вариация по романам Ф. Достоевского «Идиот» и «Демоны». Реж. Aгнюс Янкявичюс. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

9 января, среда, 18:30 ч. Генрик Ибсен «Гедда Габлер». Реж. Эгле Шведкаускайте. Спектакль в одном действии на литовском языке. Продолжительность 2 ч. Среда А–Z.

10 января, четверг, 12:00 ч. Премьера! Антон Чехов «Каштанка». Реж. Марина Чаплина. Cпектакль в одном действии для всей семьи на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин.

11 января, пятница, 18:30 ч. Премьера! Мариус фон Майенбург «Урод». Реж. Александр Шпилевой. Трагикомедия в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 30 мин.

12 января, суббота, 18:30 ч. Aнтон Чехов «Медведь». Реж. Koрнелия Красильниковайте. Шутка в одном действии в стиле рок-музыки на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 1 ч. 10 мин.

12 января, суббота, 18:00 ч. «Одинокий человеческий голос». По книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Реж. Владимир Дорондов. Моноспектакль Александры Метальниковой в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин. Утянский культурный центр.

13 января, воскресенье, 12:00 ч. и 15:00 ч. Премьера! Антон Чехов «Каштанка». Реж. Марина Чаплина. Cпектакль в одном действии для всей семьи на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин.

18 января, пятница, 18:30 ч. Премьера! Джон Мисто «Мадам Рубинштейн». Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

19 января, суббота, 18:30 ч. Премьера! Джон Мисто «Мадам Рубинштейн». Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

20 января, воскресенье, 12:00 ч. и 15:00 ч. Премьера! Антон Чехов «Каштанка». Реж. Марина Чаплина. Cпектакль в одном действии для всей семьи на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин.

24 января, четверг, 18:30 ч. «Ангелы Достоевского». По мотивам произведений Ф. М. Достоевского. Режиссёр и исполнитель – Бируте Мар. Моноспектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. Среда A-Z.

24 января, четверг, 18:30 ч. Mихаил Булгаков «Зойкина квартира». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 15 мин.

25 января, пятница, 18:30 ч. Mихаил Булгаков «Зойкина квартира». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 15 мин.

26 января, суббота, 18:30 ч. Франсис Вебер «Ужин дураков». Реж. Михаил Полищук. Комедия положений в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

27 января, воскресенье, 11:00 ч. и 13:00 ч. Юрий Щуцкий «Морозко». Реж. Юрий Щуцкий. Сказка в одном действии. Продолжительность 1 час.

27 января, воскресенье, 18:30 ч. Павел Пряжко «Жизнь удалась». Реж. Томас Яшинскас. Спектакль в одном действии на русском языке, с литовскими титрами. 18+. Продолжительность 1 ч. 30 мин.

30 января, среда, 18:30 ч. «Ангелы Достоевского». По мотивам произведений Ф. М. Достоевского. Режиссёр и исполнитель – Бируте Мар. Моноспектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. Среда A-Z.

31 января, четверг, 18:30 ч. Премьера! Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 35 мин.

Билеты продаются в кассе театра и на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt

Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.

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