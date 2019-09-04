Репертуар Русского драматического театра Литвы на сентябрь

20 сентября, пятница, 18:30 ч. Премьера! «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах». По произведениям Владимира Маяковского. Реж. Йонас Вайткус. Футуристическая метаморфоза и прощальный концерт на русском языке, литовские титры. Продолжительность 2 ч.
21 сентября, суббота, 18:30 ч. Премьера! «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах». По произведениям Владимира Маяковского. Реж. Йонас Вайткус. Футуристическая метаморфоза и прощальный концерт на русском языке, литовские титры. Продолжительность 2 ч.
22 сентября, воскресенье,18:30 ч. Джон Мисто «Мадам Рубинштейн». Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.
25 сентября, среда, 18:30 ч. «Идиот». Вариация по романам Ф. М. Достоевского «Идиот» и «Бесы». Реж. Aгнюс Янкявичюс. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч.
26 сентября, четверг, 18:30 ч. Джордж Бернард Шоу «Пигмалион». Реж. Линда Урбона. Спектакль в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.
27 сентября, пятница, 18:30 ч. Миндаугас Валюкас «Мел». Реж. Георгий Сурков. Школьная драма; спектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 2 ч. Малая сцена.
28 сентября, суббота, 18:30 ч. «Ангелы Достоевского». По мотивам произведений Ф. М. Достоевского. Реж. Бируте Мар. Моноспектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. Малая сцена.
29 сентября, воскресенье, 14:00 и 17:00 ч. Премьера! «Кролик Эдвард» по книге Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Реж. Юлиана Лайкова. Спектакль для детей с 5 лет и всей семьи на русском языке, с литовскими титрами.
Билеты продаются на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt
Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.
Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра http://www.rusudrama.lt и на страницах в фейсбуке: http://www.facebook.com/rusudrama/, http://www.facebook.com/rudramanews/
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