Репертуар Русского драматического театра Литвы на сентябрь

20 сентября, пятница, 18:30 ч. Премьера! «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах». По произведениям Владимира Маяковского. Реж. Йонас Вайткус. Футуристическая метаморфоза и прощальный концерт на русском языке, литовские титры. Продолжительность 2 ч.

21 сентября, суббота, 18:30 ч. Премьера! «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах». По произведениям Владимира Маяковского. Реж. Йонас Вайткус. Футуристическая метаморфоза и прощальный концерт на русском языке, литовские титры. Продолжительность 2 ч.

22 сентября, воскресенье,18:30 ч. Джон Мисто «Мадам Рубинштейн». Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

25 сентября, среда, 18:30 ч. «Идиот». Вариация по романам Ф. М. Достоевского «Идиот» и «Бесы». Реж. Aгнюс Янкявичюс. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч.

26 сентября, четверг, 18:30 ч. Джордж Бернард Шоу «Пигмалион». Реж. Линда Урбона. Спектакль в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

27 сентября, пятница, 18:30 ч. Миндаугас Валюкас «Мел». Реж. Георгий Сурков. Школьная драма; спектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 2 ч. Малая сцена.

28 сентября, суббота, 18:30 ч. «Ангелы Достоевского». По мотивам произведений Ф. М. Достоевского. Реж. Бируте Мар. Моноспектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. Малая сцена.

29 сентября, воскресенье, 14:00 и 17:00 ч. Премьера! «Кролик Эдвард» по книге Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Реж. Юлиана Лайкова. Спектакль для детей с 5 лет и всей семьи на русском языке, с литовскими титрами.

Билеты продаются на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt

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