Репертуар Русского драматического театра Литвы на сентябрь 2018 года

15 сентября, суббота, 18:30 ч.

Премьера!Марюс Ивашкявичюс «Русский роман».Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами.Продолжительность 3 ч. 35 мин.

16 сентября, воскресенье, 18:30 ч.

Премьера! Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 35 мин.

21 сентября, пятница, 18:30 ч.

Джордж Бернард Шоу «Пигмалион». Реж. Линда Урбона. Спектакль в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

22 сентября, суббота, 18:30 ч.

Эрик-Эммануэль Шмитт «Oскар и Розовая дама». Реж. Юлиана Лайкова. Мoноспектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 40 мин. Среда A-Z.

23 сентября, воскресенье, 12:00 ч.

«Дворец из мороженого». По сценарию Маргариты Сасим. Реж. Маргарита Сасим. Кукольный спектакль для детей на русском языке. Продолжительность 1 ч. Среда A-Z.

23 сентября, воскресенье, 18:30 ч.

Премьера! Мариус фон Майенбург «Урод». Реж. Александр Шпилевой. Трагикомедия в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 30 мин.

27 сентября, четверг, 18:30 ч.

Sirenos'18 Премьера! Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами.Продолжительность 3 ч. 35 мин.

28 сентября, пятница, 18:30 ч.

Премьера! Миндаугас Валюкас«Волчья любовь».Реж. Миндаугас Валюкас. Моноспектакль в одном действии (пост-сказка); на русском языке. 14+. Продолжительность 1 ч. 10 мин. Среда A – Z.

30 сентября, воскресенье, 12:00 ч.

«Белоснежка и семь гномов». Реж. Юрий Попов. Сказка в двух частях на русском языке. Сценическая редакция Юрия Попова. Продолжительность 1 ч. 30 мин.

30 сентября, воскресенье, 18:30 ч.

Эрик-Эммануэль Шмитт «Отель двух миров». Реж. Сигитас Рачкис. Драма в двух частях на русском языке. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

Билеты продаются в кассе театра и на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt

Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.

Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра http://www.rusudrama.lt

и на страницах в фейсбуке:

http://www.facebook.com/rusudrama/ , http://www.facebook.com/rudramanews/