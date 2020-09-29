1 октября, четверг, 18:30 ч. Джон Мисто «Мадам Рубинштейн». Перенесен с 11 апреля. Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.
2 октября, пятница, 18:30 ч. Джон Мисто «Мадам Рубинштейн». Перенесен с 10 апреля. Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.
4 октября, воскресенье, 19:00 ч. Франсис Вебер «Ужин дураков». Перенесен с 5 апреля. Реж. Михаил Полищук. Комедия положений в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.
8 октября, четверг, 18:30 ч. Эрик-Эммануэль Шмитт «Отель двух миров». Реж. Сигитас Рачкис. Драма в двух частях на русском языке. Продолжительность 2 ч. 30 мин.
10 октября, суббота, 14:00 ч. и 17:00 ч. «Кролик Эдвард» по книге Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Перенесен с 22 марта (и 24 мая) Реж. Юлиана Лайкова. Спектакль для детей с 5 лет и всей семьи на русском языке, с литовскими титрами.
11 октября, воскресенье, 18:30 ч. Марюс Мацявичюс «Сволочная любовь». Перенесен с 18 марта (и 22 мая). Реж. Агнюс Янкявичюс. Спектакль в одном действии на русском языке, с литовскими титрами. 18+. Продолжительность 1 ч. 45 мин.
14 октября, среда, 18:30 ч. Премьера. Алексей Житковский «Горка». Реж. Лера Суркова. Современная комедия на русском языке, с литовскими титрами.
24 октября, суббота, 18:30 ч. Премьера! Михаил Дурненков «Утопия». Реж. Филипп Лось. Трагикомедия в одном действии на русском языке с литовскими титрами.
25 октября, воскресенье, 18:30 ч. Премьера! Михаил Дурненков «Утопия». Реж. Филипп Лось. Трагикомедия в одном действии на русском языке с литовскими титрами.
30 октября, пятница, 18:30 ч. Mихаил Булгаков «Зойкина квартира». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 15 мин.
31 октября, суббота, 18:30 ч. Mихаил Булгаков «Зойкина квартира». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 15 мин.
Билеты продаются в кассе театра и на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt
Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.
Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра http://www.rusudrama.lt
и на страницах в фейсбуке: http://www.facebook.com/rusudrama/ , http://www.facebook.com/rudramanews/
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Молодой человек из Расейняй о коронавирусе: ничего подобного раньше не было (10)
Первый случай заражения коронавирусом в Литве был...
Макрон в Вильнюсе встретился со Светланой Тихановской "Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах" (251)
Находящийся с визитом в Литве президент Франции...
В этом году впервые выходными днями будут 1 и 2 ноября
В 2020 году в Литве появился еще один выходной день – 2...
Не все эпидемиологи в Литве выдерживают нагрузку: работы больше чем во время карантина (16)
Во вторник утром парламентская фракция оппозиционной...
В Литве за сутки установили 88 новых случаев коронавируса (22)
За минувшие сутки в Литве установили 88 новых случаев...