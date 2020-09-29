1 октября, четверг, 18:30 ч. Джон Мисто «Мадам Рубинштейн». Перенесен с 11 апреля. Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

2 октября, пятница, 18:30 ч. Джон Мисто «Мадам Рубинштейн». Перенесен с 10 апреля. Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

4 октября, воскресенье, 19:00 ч. Франсис Вебер «Ужин дураков». Перенесен с 5 апреля. Реж. Михаил Полищук. Комедия положений в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

8 октября, четверг, 18:30 ч. Эрик-Эммануэль Шмитт «Отель двух миров». Реж. Сигитас Рачкис. Драма в двух частях на русском языке. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

10 октября, суббота, 14:00 ч. и 17:00 ч. «Кролик Эдвард» по книге Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Перенесен с 22 марта (и 24 мая) Реж. Юлиана Лайкова. Спектакль для детей с 5 лет и всей семьи на русском языке, с литовскими титрами.

11 октября, воскресенье, 18:30 ч. Марюс Мацявичюс «Сволочная любовь». Перенесен с 18 марта (и 22 мая). Реж. Агнюс Янкявичюс. Спектакль в одном действии на русском языке, с литовскими титрами. 18+. Продолжительность 1 ч. 45 мин.

14 октября, среда, 18:30 ч. Премьера. Алексей Житковский «Горка». Реж. Лера Суркова. Современная комедия на русском языке, с литовскими титрами.

24 октября, суббота, 18:30 ч. Премьера! Михаил Дурненков «Утопия». Реж. Филипп Лось. Трагикомедия в одном действии на русском языке с литовскими титрами.

25 октября, воскресенье, 18:30 ч. Премьера! Михаил Дурненков «Утопия». Реж. Филипп Лось. Трагикомедия в одном действии на русском языке с литовскими титрами.

30 октября, пятница, 18:30 ч. Mихаил Булгаков «Зойкина квартира». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 15 мин.

31 октября, суббота, 18:30 ч. Mихаил Булгаков «Зойкина квартира». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 15 мин.

Билеты продаются в кассе театра и на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt

Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.

Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра http://www.rusudrama.lt

и на страницах в фейсбуке: http://www.facebook.com/rusudrama/ , http://www.facebook.com/rudramanews/