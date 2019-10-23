Репертуар Русского драматического театра Литвы на ноябрь

2 ноября, суббота, 18:30 ч. Франсис Вебер «Ужин дураков». Реж. Михаил Полищук. Комедия положений в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

3 ноября, воскресенье, 14:00 и 17:00 ч. Премьера. «Кролик Эдвард» по книге Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Реж. Юлиана Лайкова. Спектакль для детей с 5 лет и всей семьи на русском языке, с литовскими титрами.

7 ноября, четверг, 18:30 ч. «Одинокий человеческий голос». По книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Реж. Владимир Дорондов. Моноспектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин. Малая сцена.

8 ноября, пятница, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами ; 16+ . Продолжительность 3 ч. 35 мин.

9 ноября, суббота, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами ; 16+ . Продолжительность 3 ч. 35 мин.

10 ноября, воскресенье, 17:00 ч. Дорота Масловска «У нас все хорошо». Реж. Эгле Шведкаускайте. Спектакль в одном действии на литовском языке. Продолжительность 1 ч. 30 мин. Малая сцена.

12 ноября, вторник, 18:30 ч. Александр Пушкин «Евгений Онегин». По роману в стихах; в двух частях. Реж. Йонас Вайткус. На русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 40 мин.

21 ноября, четверг, 18:30 ч. «Ангелы Достоевского». По мотивам произведений Ф. М. Достоевского. Реж. Бируте Мар. Моноспектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. Малая сцена.

22 ноября, пятница, 18:30 ч. Aгнюс Янкявичюс «Лёд». По роману Владимира Сорокина. Реж. Aгнюс Янкявичюс. Спектакль-презентация в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 50 мин.

23 ноября, суббота, 18:30 ч. Джордж Бернард Шоу «Пигмалион». Реж. Линда Урбона. Спектакль в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

24 ноября, воскресенье, 12:00 ч. Антон Чехов «Каштанка». Реж. Марина Чаплина. Cпектакль в одном действии для всей семьи на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин.

24 ноября, воскресенье, 18:30 ч. Марюс Мацявичюс «Сволочная любовь». Реж. Агнюс Янкявичюс. Спектакль в одном действии на русском языке, с литовскими титрами. 18+. Продолжительность 1 ч. 45 мин.

29 ноября, пятница, 18:30 ч. Премьера! Стивен Сондхайм «Ждёт тебя лес / Into the Woods». Реж.Вилюс Малинаускас, муз. рук. Джозеф Бейтс. Мюзикл в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

30 ноября, суббота, 18:30 ч. Премьера! Стивен Сондхайм «Ждёт тебя лес / Into the Woods». Реж.Вилюс Малинаускас, муз. рук. Джозеф Бейтс. Мюзикл в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

Билеты продаются на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt

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