Репертуар Русского драматического театра Литвы на март

4 марта, среда, 18:30 ч. «Одинокий человеческий голос». По книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Реж. Владимир Дорондов. Моноспектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин. Малая сцена.

7 марта, суббота, 15:00 и 17:00 ч. «Мyxa» Спектакль в носочках по стихам для детей поэтессы Ренаты Мухи. Реж. Агне Сунклодайте. Спектакль-игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста и всей семьи на русском яз. Продолжительность 1 ч. Малая сцена.

8 марта, воскресенье, 13:00 и 15:00 ч. «Мyxa» Спектакль в носочках по стихам для детей поэтессы Ренаты Мухи. Реж. Агне Сунклодайте. Спектакль-игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста и всей семьи на русском яз. Продолжительность 1 ч. Малая сцена.

14 марта, суббота, 18:30 ч. Премьера! Михаил Дурненков «Утопия». Реж. Филипп Лось. Трагикомедия в одном действии на русском языке с литовскими титрами.

15 марта, воскресенье, 18:30 ч. Премьера! Михаил Дурненков «Утопия». Реж. Филипп Лось. Трагикомедия в одном действии на русском языке с литовскими титрами.

18 марта, среда, 18:30 ч. Марюс Мацявичюс «Сволочная любовь». Реж. Агнюс Янкявичюс. Спектакль в одном действии на русском языке, с литовскими титрами. 18+. Продолжительность 1 ч. 45 мин.

19 марта, четверг, 18:30 ч. Миндаугас Валюкас «Волчья любовь».Реж. Миндаугас Валюкас. Моноспектакль Максима Тухватуллина в одном действии (пост-сказка); на русском языке. 14+. Продолжительность 1 ч. 10 мин. Малая сцена.

20 марта, пятница, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 35 мин.

21 марта, суббота, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 35 мин.

22 марта, воскресенье, 14:00 и 17:00 ч. «Кролик Эдвард» по книге Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Реж. Юлиана Лайкова. Спектакль для детей с 5 лет и всей семьи на русском языке, с литовскими титрами.

24 марта, вторник, 18:30 ч. Стивен Сондхайм «Ждёт тебя лес / Into the Woods». Реж.Вилюс Малинаускас, муз. рук. Джозеф Бейтс. Мюзикл в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

28 марта, суббота, 18:30 ч. «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах». По произведениям Владимира Маяковского. Реж. Йонас Вайткус. Футуристическая метаморфоза и прощальный концерт на русском языке, литовские титры. Продолжительность 2 ч. 20 мин.

29 марта, суббота, 18:30 ч. Джон Мисто «Мадам Рубинштейн». Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

Билеты продаются в кассе театра и на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt

Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.



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