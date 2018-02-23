Репертуар Русского драматического театра Литвы на март.
Russian Drama Theatre in Vilnius
© DELFI / Tomas Vinickas

2 марта,пятница,18:30 ч. Александр Грибоедов «Горе от ума». Реж. Йонас Вайткус. Комедия в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 40 мин.

3 марта, суббота, 18:30 ч. Уильям Шекспир «Король Лир». Реж. Йонас Вайткус. Трагедия в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 40 мин.

4 марта, воскресенье, 12:00 ч. «Белоснежка и семь гномов». Реж. Юрий Попов. Сказка в двух частях на русском языке. Сценическая редакция Юрия Попова. Продолжительность 1 ч. 30 мин.

4 марта, воскресенье, 18:30 ч. Лев Толстой «Анна Каренина». Реж. Эдуард Митницкий (Украина). Хроника страсти и греха; в двух частях на русском языке. Продолжительность 2 ч. 40 мин.

7 марта, среда, 18:30 ч. Премьера: Герхарт Гауптман «Одинокие.». Реж.Аугустас Горнаткявичюс. Спектакль в одном действии на литовском языке. Продолжительность спектакля 2 ч. СРЕДА A-Z.

9 марта, пятница,18:30 ч. Aгнюс Янкявичюс «Лёд» по роману Владимира Сорокина. Реж. Aгнюс Янкявичюс. Спектакль-презентация в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 50 мин.

10 марта, суббота, 18:30 ч. Жорди Гальсеран Фере «Метод Грёнхольма». Реж. Агнюс Янкявичюс. Спектакль-собеседование в одном действии на русском языке, с литовскими титрами.18+. Продолжительность 1 ч. 45 мин.

14 марта, среда, 18:30 ч. Премьера: Август Стриндберг «Кредиторы» Реж. педагог Дарюс Мешкаускас, руководитель курса Йонас Вайткус. Спектакль в одном действии на литовском языке. Продолжительность 1 час 30 мин. СРЕДА A-Z.

17 марта, суббота, 18:30 ч. Джордж Бернард Шоу «Пигмалион». Реж. Линда Урбона, спектакль в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч.

18 марта, воскресенье, 12:00 ч. Самуил Маршак «Кошкин дом». Реж. Алексей Утеганов. Сказка в одном действии на русском языке. Продолжительность 55 мин.

18 марта, воскресенье, 18:30 ч. Франсис Вебер «Ужин дураков». Реж. Михаил Полищук. Комедия положений в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч 30 мин.

22 марта, четверг,18:30 ч. Премьера: «Одинокий человеческий голос». По книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Реж. Владимир Дорондов. Моноспектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 час. 10 мин. СРЕДА A-Z.

23 марта, пятница,18:30 ч. Mихаил Булгаков «Зойкина квартира». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 15 мин.

24 марта, суббота, 18:30 ч. Эрик-Эммануэль Шмитт «Отель двух миров». Реж. Сигитас Рачкис. Драма в двух частях на русском языке. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

25 марта, воскресенье, 12:00 ч. «Дюймовочка». По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Реж. Юрий Щуцкий. Сказка в двух частях на русском языке. Продолжительность 1 ч. 30 мин.

25 марта, воскресенье, 18:30 ч. Павел Пряжко «Жизнь удалась». Реж. Томас Яшинскас. Спектакль в одном действии на русском языке, с литовскими титрами. 18+. Продолжительность 1 ч. 30 мин.

29 марта, четверг,18:30 ч. Эрик-Эммануэль Шмитт «Oскар и Розовая дама». Реж. Юлиана Лайкова. Мoноспектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 40 мин. Среда A-Z.

30 марта, пятница,18:30 ч. «Легенда о Великом Комбинаторе». По роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 20 мин.

31 марта, суббота, 18:30 ч. Aнтон Чехов «Медведь». Реж. Koрнелия Красильниковайте. Шутка в одном действии в стиле рок-музыки на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 1 ч. 10 мин.

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