16 июня, вторник, 18:00 и 20:00 ч. Антон Чехов « Дядя Ваня ». Реж. Тадас Монтримас.
Иммерсивный спектакль на русском языке. 16+. Продолжительность 1 ч. 15 мин. Показ
спектакля – в Литературном музее А. Пушкина.
17 июня, среда, 18:00 и 20:00 ч. Антон Чехов « Дядя Ваня ». Реж. Тадас Монтримас.
Иммерсивный спектакль на русском языке. 16+. Продолжительность 1 ч. 15 мин. Показ спектакля – в Литературном музее А. Пушкина.
Билеты продаются на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt
Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.
Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра http://www.rusudrama.lt и на страницах в фейсбуке: http://www.facebook.com/rusudrama/,
http://www.facebook.com/rudramanews/
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