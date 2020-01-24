Репертуар Русского драматического театра Литвы на февраль

1 февраля, суббота, 18:30 ч. Премьера! Алексей Житковский «Горка». Реж. Лера Суркова. Современная комедия на русском языке, с литовскими титрами.

2 февраля, воскресенье, 14:00 ч. и 17:00 ч. «Кролик Эдвард» по книге Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Реж. Юлиана Лайкова. Спектакль для детей с 5 лет и всей семьи на русском языке, с литовскими титрами.

5 февраля, среда, 18:30 ч. Мариус фон Майенбург «Урод». Реж. Александр Шпилевой. Трагикомедия в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 30 мин.

6 февраля, четверг, 18:30 ч. Александр Грибоедов «Горе от ума». Реж. Йонас Вайткус. Комедия в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 40 мин.

7 февраля, пятница, 18:30 ч. Джордж Бернард Шоу «Пигмалион». Реж. Линда Урбона. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

8 февраля, суббота, 18:30 ч. «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах». По произведениям Владимира Маяковского. Реж. Йонас Вайткус. Футуристическая метаморфоза и прощальный концерт на русском языке, литовские титры. Продолжительность 2 ч.

9 февраля, воскресенье, 13:00 ч. и 16:00 ч. Ганс Христиан Андерсен «Русалочка». Реж. Юрий Щуцкий. Сказка в двух частях, для детей с 7-летнего возраста на русском языке. Продолжительность 1 ч. 30 мин.

12 февраля, среда, 18:30 ч. Миндаугас Валюкас «Мел». Реж. Георгий Сурков. Школьная драма; спектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 2 ч. Малая сцена.

13 февраля, четверг, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частяхна русском языке, с литовскими титрами ; 16+ . Продолжительность 3 ч. 35 мин.

14 февраля, пятница, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частяхна русском языке, с литовскими титрами ; 16+ . Продолжительность 3 ч. 35 мин.

15 февраля, суббота, 18:30 ч. Джон Мисто «Мадам Рубинштейн». Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

21 февраля, пятница, 18:30 ч. Mихаил Булгаков «Зойкина квартира». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 15 мин.

22 февраля, суббота, 18:30 ч. Mихаил Булгаков «Зойкина квартира». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 15 мин.

23 февраля, воскресенье, 11:00 ч. Самуил Маршак «Кошкин дом». Реж. Алексей Утеганов. Сказка в одном действии на русском языке. Продолжительность спектакля 55 мин.

27 февраля, четверг, 18:30 ч. «Идиот». Вариация по романам Ф. М. Достоевского «Идиот» и «Бесы». Реж. Aгнюс Янкявичюс. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч.

28 февраля, пятница, 18:30 ч. Премьера! Алексей Житковский «Горка». Реж. Лера Суркова. Современная комедия на русском языке, с литовскими титрами.

29 февраля, суббота, 18:30 ч. Александр Пушкин «Евгений Онегин». По роману в стихах; в двух частях. Реж. Йонас Вайткус. На русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 40 мин.

Билеты продаются в кассе театра и на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt

Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.

Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра http://www.rusudrama.lt

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