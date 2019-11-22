Репертуар Русского драматического театра Литвы на декабрь

1 декабря, воскресенье, 18:30 ч. Лев Толстой «Анна Каренина». Реж. Эдуард Митницкий (Украина). Хроника страсти и греха; в двух частях на русском языке. Продолжительность 2 ч. 40 мин.

4 декабря, среда, 18:30 ч. Мариус фон Майенбург «Урод». Реж. Александр Шпилевой. Трагикомедия в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 30 мин.

5 декабря, четверг, 18:30 ч. Премьера. «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах». По произведениям Владимира Маяковского. Реж. Йонас Вайткус. Футуристическая метаморфоза и прощальный концерт на русском языке, литовские титры. Продолжительность 2 ч.

7 декабря, суббота, 18:30 ч. «Идиот». Вариация по романам Ф. М. Достоевского «Идиот» и «Бесы». Реж. Aгнюс Янкявичюс. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч.

8 декабря, воскресенье, 18:30 ч. Франсис Вебер «Ужин дураков». Реж. Михаил Полищук. Комедия положений в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

10 декабря, вторник, 18:30 ч. Джон Мисто «Мадам Рубинштейн». Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

12 декабря, четверг, 18:30 ч. Александр Введенский «Ёлка у Ивановых». Реж. Йонас Вайткус. Музыкальный спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 35 мин.

13 декабря, пятница, 18:30 ч. Уильям Шекспир «Король Лир». Реж. Йонас Вайткус. Трагедия в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 40 мин.

14 декабря, суббота, 18:30 ч. Эрик-Эммануэль Шмитт «Отель двух миров». Реж. Сигитас Рачкис. Драма в двух частях на русском языке. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

15 декабря, воскресенье, 14:00 ч. Ганс Христиан Андерсен «Русалочка». Реж. Юрий Щуцкий. Сказка в двух частях, для детей с 7-летнего возраста на русском языке. Продолжительность 1 ч. 30 мин.

15 декабря, воскресенье, 17:00 ч. Ганс Христиан Андерсен «Русалочка». Реж. Юрий Щуцкий. Сказка в двух частях, для детей с 7-летнего возраста на русском языке. Продолжительность 1 ч. 30 мин.

18 декабря, среда, 10:00 ч., 12:00 ч. и 14:00 ч. «Новогодняя история исчезновения птиц». Реж. и автор инсценировки Марина Чаплина. Экологический триллер со счастливым концом для детей и всей семьи на русском языке.

18 декабря, среда, 18:30 ч. Премьера! Стивен Сондхайм «Ждёт тебя лес / Into the Woods». Реж.Вилюс Малинаускас, муз. рук. Джозеф Бейтс. Мюзикл в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

19 декабря, четверг, 10:00 ч., 12:00 ч. и 14:00 ч. «Новогодняя история исчезновения птиц». Реж. и автор инсценировки Марина Чаплина. Экологический триллер со счастливым концом для детей и всей семьи на русском языке.

20 декабря, пятница, 10:00 ч., 12:00 ч. и 14:00 ч. «Новогодняя история исчезновения птиц». Реж. и автор инсценировки Марина Чаплина. Экологический триллер со счастливым концом для детей и всей семьи на русском языке.

20 декабря, пятница, 18:30 ч. Премьера! Стивен Сондхайм «Ждёт тебя лес / Into the Woods». Реж.Вилюс Малинаускас, муз. рук. Джозеф Бейтс. Мюзикл в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

21 декабря, суббота, 12:00 ч. и 14:00 ч. «Новогодняя история исчезновения птиц». Реж. и автор инсценировки Марина Чаплина. Экологический триллер со счастливым концом для детей и всей семьи на русском языке.

21 декабря, суббота, 18:30 ч. Премьера! Стивен Сондхайм «Ждёт тебя лес / Into the Woods». Реж.Вилюс Малинаускас, муз. рук. Джозеф Бейтс. Мюзикл в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

22 декабря, воскресенье, 12:00 ч. и 14:00 ч. «Новогодняя история исчезновения птиц». Реж. и автор инсценировки Марина Чаплина. Экологический триллер со счастливым концом для детей и всей семьи на русском языке.

22 декабря, воскресенье, 18:30 ч. Стивен Сондхайм «Ждёт тебя лес / Into the Woods». Реж.Вилюс Малинаускас, муз. рук. Джозеф Бейтс. Мюзикл в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

27 декабря, пятница, 12:00 ч. и 14:00 ч. «Новогодняя история исчезновения птиц». Реж. и автор инсценировки Марина Чаплина. Экологический триллер со счастливым концом для детей и всей семьи на русском языке.

28 декабря, суббота, 12:00 ч. и 14:00 ч. «Новогодняя история исчезновения птиц». Реж. и автор инсценировки Марина Чаплина. Экологический триллер со счастливым концом для детей и всей семьи на русском языке.

29 декабря, воскресенье, 12:00 ч. и 14:00 ч. «Новогодняя история исчезновения птиц». Реж. и автор инсценировки Марина Чаплина. Экологический триллер со счастливым концом для детей и всей семьи на русском языке.

29 декабря, воскресенье, 18:30 ч. Стивен Сондхайм «Ждёт тебя лес / Into the Woods». Реж.Вилюс Малинаускас, муз. рук. Джозеф Бейтс. Мюзикл в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

30 декабря, понедельник, 18:30 ч. Стивен Сондхайм «Ждёт тебя лес / Into the Woods». Реж.Вилюс Малинаускас, муз. рук. Джозеф Бейтс. Мюзикл в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

31 декабря, вторник, 18:30 ч. Стивен Сондхайм «Ждёт тебя лес / Into the Woods». Реж.Вилюс Малинаускас, муз. рук. Джозеф Бейтс. Мюзикл в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

Билеты продаются в кассе театра и на сайте агентства “Tiketa” https://www.tiketa.lt/

Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.

Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра http://www.rusudrama.lt

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