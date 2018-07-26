Рекламные проспекты и Книга книг: как люди крадут воображение у природы

Что это значит, при чем здесь 3D-технологии и что заставило вполне успешного бизнесмена заняться созданием скульптур, вдохновляясь изображениями из рекламных проспектов торговых центров – в разговоре с художником, который пожелал отстаться неизвестным. Он настаивает на своей анонимности даже в ходе выставки. Его имени не будет нигде. Даже в ходе ее представления в Вильнюсе. Его псевдоним - Uzzzing Stooolen.

Некоторые моменты своей биографии Узззинг не скрывает - родился 9 июля 1958 года в Израиле, который тогда, по его выражению, находился в периоде развития. Мама – бухгалтер, отец – сотрудник банка. Сам Узззинг занимался авиационным бизнесом. Любит спорт и путешествия, выращивает аквариумных рыбок и у него есть друзья.

На первый взгляд его 3D-фигуры совсем себе обычные, слегка стилизованные изображения, кроме современного формата, который придает скульптурам оттенок необычного. Однако Узззинг наделяет их гораздо большим значением и появляются скульптуры на свет не просто так, а по совету ангелов. А значение их слов и самого изображения зашифровано в священной книге.

3D-скульптор готовит уже целую книгу со своими работами, над которой он трудился 17 лет. Художник имеет дело «с тем, что украдено». Не в прямом смысле, в переносном. Хотя из его слов становится ясно, что, парадокс, вовсе и не в переносном смысле.

«Мы, люди, крадем воображение у природы, - уверен Узззинг Стооолен. – Я краду и сопоставляю это с Библией. Это достаточно просто. У меня есть своя личная Библия еще с тех пор, когда я был молод и агрессивен. Я сделал свою книгу. И краду вашу мудрость. Как?».

И Узззинг рассказал как: Вы захотели сделать, к примеру, произведение искусства – изобразить дельфина. Между тем, у него в Библии, продолжает таинственный собеседник без настоящего имени, есть очень красивое обозначение.

3D-фигуры Узззинга, фото - Кристина Серейкайте

«Я читаю Библию так: одно слово – здесь, другое слово через какое-то время в другом месте. У меня есть дельфин: «де» – вот оно в книге, «ль» – здесь, «ф» – в другом месте, «ин» – еще. Вот и дельфин. Это пазл из букв», - признается автор 3D-скульптур.

Однажды, рассказывает Узззинг, с ним случилось необычное происшествие, которое заставило его придать большее значение своему увлечению. Также он увидел и способ решения того, что он будет изображать.

«Это было перед Рождеством, я пошел в свою пивную и кофейню одновременно, то есть в казино. Я играю, - признается автор скульпутр из украденных образов. - И у меня очень хороший контакт с моими ангелами. Один из них попросил на Рождество сделать ему дельфина. Как я его сделаю? Я не художник, не скульптор. Я пошел домой, открыл рекламный проспект сетевого магазина. На одной из картинок был банан. Мне понадобилось 3 минуты, чтобы вырезать этот банан и разрисовать его. Получился дельфин. Это простой пример того, как из мира цифр, азартных игр и прочего можно что-то получить».

Загадочные «они» знали, как сделать то, что хочет ангел, говорит он. А самого ангела Узззинг больше не видел: «Она была беременной и больше не возвращалась».

С этого момента, уже далеко не молодым человеком, наш собеседник занялся изготовлением 3D-скульптур, которых набралось уже на целую книгу-каталог. И у каждой из этих скульптур есть своя история.

Технология изготовления скульпутры проста: берется проспект торгового центра или нескольких, вырезаются различные изображения и на бумаге появляется коллаж, который потом преобразуется в современное объемное изображение.

«Я не первый сделал из банана дельфина. Из помидора ты можешь сделать улыбку кролика с зубами, из ягод – глаза, из салата с пастой – гриву льва, к которому, если добавить картинку с зефиром, получится то, что я хотел и о чем меня просили. Я ловлю совпадения. Я так работаю уже 17 лет, каждый день – новое, украденное воображение. Почему украденное – я беру их из проспектов», - Узззинг разводит руками, сидя в кафе за чашкой кофе и сигаретой.

Кстати, на открытие своей первой выставки в Вильнюсе в первый день августа, он пригласил и тех, кто работал над рекламными проспектами, с изображений которых он питал свое воображение и «ловил совпадения», в том числе с Книгой книг.

«В итоге получается, что из этих совпадений я создаю мир. Все, что я делаю – украдено c рекламных картинок, все это – кусок пирога. Это моя жизнь: я должен найти все совпадения и поставить на все номера, чтобы получить необходимую мне для работы комбинацию», - делится секретом создания своих фигур живущий уже 17 лет в Вильнюсе гражданин Израиля, который из успешного бизнесмена с сфере авиаперевозок превратился в 3D-скульптора.

3D-фигуры Узззинга, фото - Кристина Серейкайте

Вообще же, мысль Узззинга проста: все, что человек создал, он взял из того, что видит в природе. Вот пример: люди сидели и увидели оленя - своим внешним видом олень вдохновил их на создание стола, когти крокодила – на создание ложки, уши слона навели на мысль о зонтике и так далее. По словам Узззинга, путем случайных совпадений нужно вернуть источник всего обратно.

«Я вижу зонтик, а у меня дома есть кран – вот тебе и слон, - смеется он. - Сейчас у меня дома 7000 изображений, вы увидите далеко не все. Я этим занимаюсь потому, что должен так поступать. Ничего другого для себя я сделать не могу, я достаточно стар и болен, чтобы говорить о том, что происходило в моей жизни. Возможно, я агрессивен, но я во всем уверен.

И в связях картинок и образом с Библией я ищу в связи с собой. Что-то происходит и я должен найти для этого слово, потом изобразить его. Но найду ли я его в Библии, не знаю. Я собираю ноты и ищу цифры, все это наводит меня в Библии, опять же случайно, на слова. Я все пишу, как песню. Дельфин начинается с «д» - нота «до». Я должен найти фа, соль, ля и си. Случайно, из совпадений, в том числе и цифр, когда я играю в казино», - заключает он.

Слова будят воображение, кто-то эти слова создал, продолжает Узззлинг, намекая на то, что «в начале было слово». «Все, когда хотят что-либо сделать, пытаются удивить. Для меня это не так. Если мне нужен, к слову, кот, я должен найти кота. А в Библии есть все, что может рассказать обо всем и обо мне. Для меня самого, конечно. Поэтому я ее читаю», - говорит он.

Скульптор был бизнесменом, у него был офис, потом он женился и у него был сын. 11 сентября 2001 года случилась известная трагедия, которая совершенно перевернула жизнь Узззинга. Он отдал свой бизнес, остался наедине с книгами, Библией и начал жизнь художника.

«Все мои произведения сделаны из рекламных проспектов, но большая часть их появилась из книг. Я вижу жизнь, как торговый центр и рулетку. Много игроков, актеров, деятельности, политиков. А показать, наконец, другим свои работы я решил из-за своего возраста. Чем старше ты становишься, тем больше понимаешь, что годы не бесконечны. В моем случае я пытаюсь отплатить и увидеть людей, авторов проспектов, которые я использую, показать им, что я сделал с украденным у них воображением. На выставке вы увидите скульптуры, каждая из которых сделана несколькими художниками (теми, кто сделал рекламные проспекты, откуда Узззлинг вырезал части для своих изображений – DELFI).

Моя история эгоцентрична. Я всегда мало говорил, теперь я должен это сделать. Время заканчивается. Я краду ваше воображение и мне нужно отплатить за то, что мне дали люди. Поэтому я делаю свою первую выставку. Время пришло. Примадонну можно сделать из изображения бутылки со спреем. Вот и все».

Узззинг Стооолен допил пиво, захлопнул меню и протянул для прощания руку:

«До встречи на выставке 1 августа в галерее Ossean».