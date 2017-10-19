В парадных интерьерах зрительного зала театра чествовали лауреатов премии «Балтийская звезда» – одной из самых престижных наград в области культуры и искусства в Европе. Гостями события стали обладатели «Балтийской звезды» прошлых лет, официальные представители стран Балтии в Петербурге, государственные деятели и меценаты, сообщает saint-petersburg.ru.

Поприветствовал гостей и лауреатов генеральный директор Государственного Эрмитажа, член попечительского совета премии «Балтийская звезда» Борис Пиотровский: «Мы очень рады тому, что премия «Балтийская звезда» продолжает жить, и выбор ее всегда безупречен. Она собирает компанию замечательных людей, и то, что их не становится меньше, внушает большой оптимизм», – поделился с присутствующими руководитель музея.

От правительства города выступил вице-губернатор Петербурга Виктор Кириллов. Он отметил давние добрососедские отношения Северной столицы со странами Балтийского региона. «Символично, что церемония проходит в нашем городе, который объединяет традиции разных стран. Культура не знает границ и языков, и я хочу поздравить номинантов за вклад, терпение, труд», – подчеркнул вице-губернатор.

URM nuotr.

Одним из обладателей «Балтийской звезды» в этом году стал литовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис.

В творческой биографии артиста участие в постановках Русского драматического театра Литвы в Вильнюсе и театра-фестиваля «Балтийский дом», а также яркие роли в кинокартинах, ставших «золотым фондом» кинематографа («Никто не хотел умирать», «Авария», «Богач-бедняк», «Трест, который лопнул и многих других).

«Для меня это неожиданный подарок в жизни. С Петербургом у Литвы давнишние связи еще с царских времен, когда наша интеллигенция ездила сюда получать образование», – отметил Адомайтис, и напомнил, что в период, когда происходит «много нехороших событий» укрепление связей особенно важно.

Имя другого лауреата в среде петербургской творческой элиты связано с развитием жанра «психологического балета» в России. «Балтийскую звезду» получил хореограф, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета и народный артист России Борис Эйфман.

«Моему театру уже сорок лет, и я рад получить такой подарок к его юбилею», – сказал он и поблагодарил организаторов события.

Еще одну «Балтийскую звезду» вручили немецкому режиссеру, известному яркими театральными постановками-интерпретациями русской классики, Люку Персевалю. Свой первый спектакль в России – «Макбет» по пьесе Шекспира – он представил в Петербурге, на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом». Русское театральное сообщество с восторгом приняло творчество Персеваля: режиссеру вручили премию Станиславского и «Золотую маску» за постановку «Вишневый сад».