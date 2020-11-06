"Уважаемые зрители, принимая во внимание постановление Правительства, с 7 ноября мы вынуждены временно приостановить показ спектаклей в Русском драматическом театре Литвы. Запланированные в ноябре спектакли переносятся на более позднее время. Как только деятельность театра будет возобновлена, мы незамедлительно сообщим о новых датах спектаклей. Все приобретенные билеты будут действительны. Зрители, которым не подойдет новая дата, смогут сдать билеты. Всю информацию мы регулярно будем публиковать на сайте театра и нашей странице в Facebook", - говорится в распространенном РДТЛ сообщении.
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