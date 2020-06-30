РДТЛ приглашает провести лето с "Дядей Ваней" в Маркучяй

Автор инсценировки и режиссер-постановщик иммерсивного (интерактивного) спектакля на русском языке по пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня» – Тадас Монтримас за данный спектакль был номинирован на «Золотой крест» этого года.

РДТЛ совместно с Литературным музеем А. Пушкина представляет иммерсивный спектакль на русском языке по пьесе Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня» в постановке режиссера Тадаса Монтримаса (художник

– Ирина Комиссарова).

Зрители, путешествуя по различным сюжетным местам пьесы в сопровождении гида, сами станут свидетелями и участниками происходящих событий. Пушкинский музей в Маркучяй – идеальное место для воссоздания, как определил А. П. Чехов, «сцен из деревенской жизни» конца XIX столетия. Этому способствует не только географическое месторасположение, аутентика и атмосфера усадьбы, но и холмистая территория вокруг дома, которая идеально подходит для исполнения сцен как внутри, так и вокруг здания, создавая у зрителя ощущение «путешествия во времени».

Зрители «Дяди Вани» будут распределены на 4 группы по 15 человек. Каждой группой будет руководить гид-сталкер. В его задачу входит координация путешествия по местам Чеховского произведения 1896 года. Он познакомит участников с правилами игры, правами и обязанностями зрителей, а также раздаст маски, которые нельзя снимать до конца спектакля. Одновременно будут исполняться 4 разные сцены, наблюдаемые разными группами зрителей, путешествующими по пространствам спектакля. Хотя действие будет происходить в разных комнатах за закрытыми дверями, это не помешает зрителям совместно с героями пьесы услышать всё, что происходит за стеной.

Основная цель творческой группы спектакля «Дядя Ваня» – не восстановить сюжетную линию пьесы, а показать ситуацию в доме Войницкого, где с любовью и страстью переплетаются ненависть, самобичевание и гнев.

Создатели и исполнители спектакля создадут такие условия своему зрителю, чтобы он стал не только наблюдателем, но и сам оказался в центре событий. Таким образом зритель-участник сможет максимально погрузиться в совершенно новые ощущения и чувства.

В спектакле заняты: Александр Агарков, Юлиана Володько, Елена Орлова, Инга Машкарина, Вячеслав Лукьянов, Андрюс Даряла, Юрий Щуцкий, Валентина Лукьяненко, Люда Гнатенко, Артур Своробович , Артур Алексеев , Александр Канаев , Тельман Рагимов.

Билеты на спектакль уже можно приобрести в кассах и на сайте Tiketa.

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