Rammstein и Холокост: провокация сработала

"Deutschland, Deutschland (Германия)!", - кричит в припеве одноименной песни солист Rammstein Тиль Линдеман (Till Lindemann). И Германия его услышала: за сутки новый видеоклип группы посмотрели 8 миллионов человек. Это первое видео известной немецкой группы с 2012 года, и Rammstein удалось заставить обсуждать и, не в меньшей степени, осуждать его. DW рассказывает, о чем клип и за что его в Германии критикуют.

"Deutschland": история Германии в ярких картинках, всего за 9 минут

Добро пожаловать на просмотр двухтысячелетней немецкой истории: вот мы видим битву в Тевтобургском лесу, спустя секунду участники Rammstein - уже в образах партийных функционеров ГДР, еще секундой позже они станут средневековыми рыцарями. Rammstein позаботилась о том, чтобы перемешать и спрессовать хрестоматийные образы разных эпох, выдав их в клиповом, читай - очень быстром ритме.

Мрачная эстетика, в которой выдержаны сменяющие друг друга кадры, соответствует намерению изобразить немецкую историю прежде всего как историю насилия - жадные до крови средневековые воины, террористы "Фракции Красной Армии" из 1970-х, каннибалы, поедающие тело чернокожей актрисы, играющей роль Германии.

Не останутся обиженными любители кинематографических аллюзий. Съемочная команда рассыпала по видеоролику многочисленные синефильские намеки: и на монументальный шедевр Сергея Эйзенштейна "Александр Невский", и на голливудские "Список Шиндлера" и "Гладиатора", и даже на новый сериал "Вавилон - Берлин", рассказывающий о немецкой столице перед Второй мировой войной.

Скандальная сцена в концлагере

Но скандал вызвала другая сцена: концлагерь, где сначала нацисты убивают переодетых в узников-евреев участников группы, а потом узники мстят нацистам (не обошлось без отсылки к "Бесславным ублюдкам" Тарантино). Но на этом сходство с хорошо продуманным тарантиновским кинополотном заканчивается. Там, где у американца возвращающий жертвам нацистов их человеческое достоинство сюжет, а также праздник синефила, поданный в виде альтернативной версии конца Второй мировой, у Rammstein - ничего. Снято так, словно это лишенный особого контекста такой же эпизод немецкой истории, как и другие, раскритиковал видео в интервью DW профессор Йохаим Треббе (Joachim Trebbe) из Свободного университета Берлина.

Обращение с памятью о жертвах национал-социализма возмутило критиков. Использованием "Холокоста в маркетинговых целях" назвал президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) 30-секундный тизер (он появился до выпуска полной версии клипа), где музыканты Rammstein предстали в форме узников концлагеря с удавками на шее.

"Злоупотребление свободой художника"

Свободу художественного самовыражения никто не отменял, но "если видео используется только для провокации и повышения продаж, для создания скандала и привлечения внимания, то это уже переходит грань", заявил уполномоченный по вопросам борьбы с антисемитизмом в правительстве ФРГ Феликс Кляйн (Felix Klein). Клип он назвал "злоупотреблением свободой художника". Директор Фонда Баварских памятников Карл Фреллер (Karl Freller) пригласил музыкантов посетить бывший концлагерь в Дахау, "чтобы на месте проинформировать (их. - Ред.) об ужасах, совершенных национал-социалистами".

В "жажде показать как можно более кровавые сцены немецкой истории" участники коллектива "не останавливаются ни перед чем, включая немецкие концлагеря", негодует по поводу клипа Rammstein вице-президент Международного комитета бывших узников Освенцима Кристоф Хойбнер (Christoph Heubner). У бывших узников такие видео вызывают только стыд и отвращение, отметил Хойбнер, выступая в пятницу, 29 марта, в музее "Аушвиц-Биркенау". Ценность художественной рефлексии о немецкой истории и Германии как родине в этом видео "намного ниже нуля", указал Хойбнер.

"Deutschland" - песня, в которой четко сформулировано двоякое отношение к стране и к тому, что в своем историческом развитии эта страна совершила, так прокомментировал клип для DW профессор Треббе. Но стремление без всяких оговорок поставить эпоху национал-социализма в один ряд с Карлом Великим вполне заслуживает критики, считает Треббе. Тем более когда речь идет о Германии, несущей особую ответственность за сохранение памяти о преступлениях нацистов.

Реакции в СМИ: "Попались на провокацию?!"

Большинство СМИ прохладно или негативно отозвались о новой работе Rammstein, назвав ее "четко спланированной провокацией", "ловушкой". Кто-то посчитал, что в видеоклипе на сингл "Deutschland" группа заметно дистанцировалась от национал-социализма, кто-то - что не очень, но большинство комментаторов сошлись во мнении, что Rammstein, основанная в 1994 году, осталась верна себе в использовании "провокаций как промоакций" и так же, как раньше, не готова нести за них ответственность. От комментариев по поводу их видео участники Rammstein воздерживаются.