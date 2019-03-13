По словам создателей передачи, целью ее выпуска являеется просвещение молодежной аудитории по поводу табуированных тем официальной историографии и стимулирование более широкого восприятия событий настоящего и прошлого.

"Секс в СССР с Артемием Троицким – это новый формат исторического образовательного видео. В нём мы хотим донести нашей аудитории через жизненные факты, а не идеологию и пропаганду почему СССР сначала жил, а потом взял и умер. Проект создан при поддержке наших коллег из Content Fond и ориентирован на широкую аудиторию зрителей, говорящих на русском языке", – рассказывает один из авторов проекта Павел Морозов.

Соведущими Артемия Троицкого стали срисованные с реальных прототипов анимированные персонажи Витя Вдудь и Петрухапай. Часть хронометража передачи отснята в формате дополненной реальности, где диалог между тремя героями происходит в реальной студии в Таллиннской телебашне, тогда как исторические вставки полностью анимированы.

Среди характерных событий и явлений советской истории в передаче рассматриваются Октябрьская Революция, сталинские чистки, VI Всемирный фестиваль студентов и молодежи, эротика в советском кинематографе, подпольное производство порнографии, и прочее.

В ходе одного из упомянутых исторических экскурсов анимированный экс-главред Playboy Russia был вынужден застрелить осужденного за гомосексуальность наркома НКВД Ежова, чтобы не допустить изнасилования Вдудя и Петрухипая.