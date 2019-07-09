"Медуза" публикует новое видео Pussy Riot, а также письмо Надежды Толоконниковой (в сокращенной версии), которая родилась и выросла в Норильске, одном из самых загрязненных городов мира. Это письмо Pussy Riot отправили в Кремль президенту Владимиру Путину. Осторожно: в ролике звучит нецензурная лексика!!!

Я родилась и выросла в заполярном индустриальном городе Норильске, построенном на костях. Город строился силами заключенных Норильлага; через Норильлаг прошло более 500 тысяч человек (1935–1953); каждый третий не пережил этой стройки. В Норильске −45 градусов, ветер 20–25 м/с, девять месяцев зимы, черная пурга, вечная мерзлота, снег выпадает уже на первосентябрьской линейке. И того было бы достаточно, чтобы подорвать иммунитет местных жителей, но это ведь только начало — наш ледяной ад еще и смертельно ядовит. Посмотрите компиляцию "Норильск: этого не покажут по телевизору" на ютьюбчике.

В детстве я играла в шлак — ну да, в шлак, а что? У нас во дворах были гигантские горы отработанного шлака, через который робко пробивалась травонька, и я, шестилетняя, разгребала шлак, чтобы ей дать получше расти, и таскала воду из дома, чтобы полить три пучка травки, подшефные мне.

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Иногда соседних домов в Норильске не видно, потому что сизо от газа. Полярные сияния? Я их не видела. Небо — это смог.

Когда в Норильске ты выходишь из дома, то утыкаешься в шарф — не только потому, что пурга, но и потому, что сернистый ангидрид сжигает тебе глаза, нос, рот и легкие. В соединении с капельками воды диоксид серы рождает серную кислоту (на самом деле сернистую кислоту — прим. "Медузы"). Если и у таежных лиственниц от нее некроз, то что, выходит, у крошечных нежных легочных альвеол?

Утро, Норильск плетется в школу. Моя одноклассница, высунувшись на улицу, исходится в кашле — говорит, ей воздухом обжигает легкие. Значит, опять в Норильске — выбросы газа, превышающие ПДК (предельно допустимую концентрацию) в десятки, иногда в сотни раз. У одноклассницы, как и у многих в Норильске, с детства астма, и выбросы газа астматики переносят с трудом. Врачи говорят, что в Норильске в два раза больше шанс заболеть раком. Ожидаемая продолжительности жизни в среднем на 10 лет меньше, чем в других городах России.

Штаб-квартира "Норникеля" расположена (сюрприз!) не в Норильске, а в "Москва-Сити", в небоскребе "Меркурий-сити-тауэр". Владельцы компании: 30,4% Владимир Потанин, 27,8% Олег Дерипаска, 4,2% Роман Абрамович & Александр Абрамов. (У Потанина — 34,6%, у Дерипаски — 27,8%, Абрамович и Абрамов недавно снизили свою долю с 6,4 до 4,7% — прим. "Медузы".)

19 миллиардов долларов — состояние Владимира Потанина (состояние Потанина, по данным Forbes, оценивается в 18,1 миллиарда долларов — прим. "Медузы") — заработаны трудом людей, вынужденных жить в одном из самых грязных городов мира, который, согласно некоторым античартам, по зараженности опасными веществами обходит даже Чернобыль (NB!).

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Корпорации — в особенности те, которые используют природные ресурсы, — не могут существовать без общественного контроля. Каждый из нас должен иметь возможность проверить, что именно происходит в этих корпоративных империях, — и каждый должен иметь возможность повлиять на происходящее.

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Я не предлагаю немедленно закрыть абсолютно все заводы и остановить фабрики, я просто говорю о том, что у человечества есть два пути: либо оставить все как есть — и вымереть, превратив всю планету в Чернобыль и Норильск, либо поднапрячься и придумать, как построить развитую технологическую цивилизацию, использующую возобновляемые источники энергии для своих производств.

Бесконтрольность корпораций — не только российская проблема, и активисты по всему миру призывают корпорации к ответу, но в России корпорациям привольно просто до неприличия, ведь адские масштабы коррупции лишают закон хоть какой-либо силы. Что нам может помочь — возвращение власти и влияния в свои руки, для чего, конечно, требуется определенная доля наглости. Вести себя так, как будто мы уже победили и живем в чистой России будущего, избираться и избирать, делать независимые медиа, создавать неподконтрольные власти альтернативные органы экологического мониторинга, поддерживать Грету Тунберг и Fridays For Future, выходить на улицы и быть органическими котиками.

Надежда Толоконникова