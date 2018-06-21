"Против ветра": в Ниде открывают скульптуру в память о визите Жана-Поля Сартра

Скульптура создана по фотографии фотографа Антанаса Суткуса. Автор отлитой из бронзы скульптуры - Клаудиюс Пудимас.
Власти Неринги надеются, что скульптура станет одной из точек привлечения туристов из Франции.
Некоторые критики говорят, что память о приезде Ж. -П. Сартра увековечена не надлежащим образом, потому советская власть использовала этот визит для своей пропаганды.
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