"Против ветра": в Ниде открывают скульптуру в память о визите Жана-Поля Сартра

В четверг в Ниде открывается скульптура в память о визите французского философа Жана-Поля Сартра в 1965 году.
Antanas Sutkus. "J. P. Sartre Lietuvoje" (Nida, 1965)
© A.Sutkaus nuotr.

Скульптура создана по фотографии фотографа Антанаса Суткуса. Автор отлитой из бронзы скульптуры - Клаудиюс Пудимас.

Власти Неринги надеются, что скульптура станет одной из точек привлечения туристов из Франции.

Некоторые критики говорят, что память о приезде Ж. -П. Сартра увековечена не надлежащим образом, потому советская власть использовала этот визит для своей пропаганды.

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