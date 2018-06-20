Президент Ирландии был удостоен звания почетного доктора в области социальных наук за распространение гуманистических ценностей, деятельность в области прав человека и сохранение наследия своей страны.

М. Хиггинс известен у себя в стране как умеренный защитник прав человека, ценностей мира и демократии. В 1992 году он стал первым лауреатом Премии мира Хельсинского международного бюро мира.

Ирландский президент - почетный доктор Индианского университета, Университета Западной Австралии и других высших школ.