В среду президенту Ирландии Майклу Хиггинсу в Каунасе были вручены регалии почетного доктора Университета Витаутаса Великого, сообщил МИД Литвы.
Michael D. Higgins
© DELFI / Kiril Čachovskij

Президент Ирландии был удостоен звания почетного доктора в области социальных наук за распространение гуманистических ценностей, деятельность в области прав человека и сохранение наследия своей страны.

М. Хиггинс известен у себя в стране как умеренный защитник прав человека, ценностей мира и демократии. В 1992 году он стал первым лауреатом Премии мира Хельсинского международного бюро мира.

Ирландский президент - почетный доктор Индианского университета, Университета Западной Австралии и других высших школ.

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